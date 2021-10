Tinto torna su La7 con la nuova edizione di Mica pizza e fichi – anticipazioni

Condividi su







Sabato 16 ottobre, alle 21.25, Canale 5, è andata in onda la quinta puntata di Tu Si Que Vales. Il programma è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Accanto a loro anche la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile.

A valutare le esibizioni la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli è invece il giudice popolare.

Tu Si Que Vales, la diretta del 16 ottobre

Nella diretta del 16 ottobre i conduttori dopo aver salutato la giuria danno il via alle esibizioni. Kai Leclerc e Alexandra Buzas propongono uno sketch comico molto particolare. Sfidando la gravità riescono a rimanere per tutto il tempo della performance a testa in giù muovendosi con nonchalance.

Propongono anche un semplice numero di giocoleria che diventa ancora più complesso essendo sottosopra. Meritatissimi i quattro sì e il 94% da parte del pubblico.

Kirby Roy viene dalla Louisiana ed è un maestro di Ju Jitsu. Con l’aiuto dei suoi assistenti mostra come resistere a calci e pugni anche in punti delicati rimanendo impassibile. Riceve infatti numerosi calci anche nelle parti intime senza mostrare alcun segno di dolore. Ottiene quattro sì è l’83% di preferenze.

Vito Tota viene da Modugno ed è un operaio metalmeccanico specializzato. Spiega ai giudici di aver ricevuto il “dono della voce”. Ha scelto di cantare Granada a cappella. Viene però interrotto e criticato da Rudy Zerbi. Tota è infastidito dal suo comportamento e gli risponde a tono. Sostiene di essere un ottimo tenore. Dal pubblico ottiene appena il 22%.

Alessandro Mosca ha 24 anni, viene da Biella ed è un ingegnere biomedico. Mostra al pubblico il suo numero da acrobata. Per farlo ha scelto di utilizzare il palo aumentando gradualmente la difficoltà delle acrobazie. La colonna sonora scelta è A mano a mano di Rino Gaetano. Anche per lui quattro sì e il 95% di gradimento.

Prima di continuare Sabrina Ferilli fa uno scherzo a Maria De Filippi. Dopo averla fatta avvicinare con una scusa le rovescia addosso dell’acqua.

Johan Stahl fa apparire magicamente delle carte riuscendo a creare una sorta di coreografia. Viene premiato con quattro sì per l’essenzialità e l’eleganza. Solo il 54% invece da parte del pubblico.

Tu Si Que Vales, le altre esibizioni

Lorenzo Costantini ha 29 anni e viene da un comune in provincia di Viterbo. Mostra al pubblico un numero di crossfit. Otto anni fa un incidente ha comportato l’amputazione della gamba destra. Per tale ragione indossa una protesi. Da questa tragedia ha però imparato ad apprezzare di più anche le piccole cose. Ottiene anche lui quattro sì e il 94%.

Romeo è un ventriloquo. Virginio, il suo pupazzo che assomiglia a Scotti, racconta di aver scritto più volte a C’è posta per te ma non è stato mai ricontattato. Per lui però c’è una sorpresa. Maria De Filippi in versione pupazzo lo aiuta a chiedere scusa al suo gemello Gerry Scotti. Romeo porta in studio anche i pupazzi di Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Ottiene quattro sì e il 63%.

Antonio Battiniello ha 85 anni, è nato a Napoli ma vive a Roma. A Sabrina Ferilli dedica Roma nun fa la stupida stasera. A Maria De Filippi invece un brano in napoletano. Il signore entra a far parte della Scuderia Scotti.

La prossima esibizione si svolge all’esterno. David Kalb cerca di fare canestro mentre guida la macchina tenendo una velocità di circa 40 km orari. Riesce a fare centro solo al quarto tentativo. Conquista lo stesso quattro sì e il 72% di gradimento.

I Pasta Moves, composto da quattro ragazzi, sono appassionati di parkour. Giocano ad inseguirsi dovendo però affrontare numerosi ostacoli. Anche per loro quattro sì e il 96% da parte del pubblico.

Salvatore Vigliucci riesce a ballare ininterrottamente ed energicamente per almeno 15-20 minuti. Racconta di riuscire a farlo anche per due ore e mezza. La sua esibizione non è gradita dai giudici perché non notano del talento. Ottiene il solo sì di Gerry Scotti e il 65% dal pubblico. Non ha voluto entrar a far parte della Scuderia Scotti.

Tu si que vales 16 ottobre, Bello, De Santis, Ramsdell

Luca Bello ha 15 anni e viene da Trieste. Suona Libertango con la sua fisarmonica classica. Standing ovation da parte del pubblico. La sua performance ha stupito anche i giudici. Il ragazzo conquista quattro sì e il 99%. Per un solo punto non riesce ad andare direttamente in finale.

Il trentaseienne Andrea De Santis viene da Milano e lavora come rider. Ha sempre voluto fare il ballerino classico. Ma ha cambiato genere dedicandosi alla break dance e al fitness. Il suo numero consiste nel rompere delle noci con la testa rimanendo in posizione verticale; con la faccia all’ingiù. Anche per lui quattro sì ma solo il 48% dal pubblico.

Samantha Ramsdell canta Think di Aretha Franklin. Ma il suo “vero talento” è di riuscire ad ingerire cornetti e dolcetti interi, in un solo boccone. Ci riesce grazie alla sua bocca che è particolarmente grande. Ottiene quattro sì e dalla giuria popolare il 67%.

Tu si que vales 16 ottobre, proseguono le esibizioni

Danylo e Oskar, rispettivamente padre e figlio, portano in scena un numero di acrobazie. Come canzone hanno scelto Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Vengono premiati con il 98% e quattro sì per la coreografia, l’originalità e la loro intesa sul palco.

Torna per la terza volta Rafco. Aveva già infatti partecipato nel 2014 e nel 2017. Stavolta si è liberato dalle manette ma mostrando le spalle ai giudici. Si presume quindi che le abbia aperte con le chiavi. Dopo aver rotto una corda nell’intento di soffocarsi, si libera anche da una camicia di forza. Entra a far parte della Scuderia.

Il venticinquenne Gianfranco Sgura è un cantante nonché insegnante di canto. Ha scelto di interpretare Fragile di Elisa. Conquista tre sì e l’85%.

I Jumpplus World, composto da un ragazzo e due sorelle, eseguono numerosi esercizi con la corda riuscendo a creare una coreografia. In alcuni punti sono anche sincronizzati. Hanno scelto Sarà perché ti amo in versione remixata e Rock this party di Bob Sinclair. Oltre ai quattro sì ottengono il 98% del pubblico.

Le ultime esibizioni della quinta puntata

Fabio Orsini ha 23 anni e viene da Bologna. Balla da quando aveva 9 anni ed è insegnante di balli caraibici. Racconta che da bambino è stato preso di mira dai bulli perché era in sovrappeso. Ha scelto di danzare sulle note di Mil Pasos.

Igor Baronas viene dalla Russia. Mostra al pubblico una serie di biciclette particolari, alcune bislacche. Sono tutte realizzate da lui. Ottiene due sì e l’83%.

Teo Spencer propone delle acrobazie servendosi di due lunghi drappi disposti obliquamente. Conquista quattro sì per l’originalità dello strumento.

