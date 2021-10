Scherzi a parte diretta 17 ottobre: le vittime della sesta puntata

Condividi su







In onda oggi domenica 17 ottobre la quinta puntata di Amici 21 di Maria De Filippi.

Amici 21 puntata 17 ottobre – Anticipazioni

Nella quarta puntata di lunedì 11 ottobre Anna Pettinelli, docente di canto, ha eliminato Inder a seguito del suo comportamento irrispettoso. Per la stessa ragione, Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia a Flaza, che oltre a non aver osservato le regole della scuola, ad esempio l’utilizzo limitato del cellulare, si è mostrata non curante a lezione.

Nella puntata di oggi le eliminazioni saranno due, una per il canto e una per il ballo.

Gli ospiti in studio sono i The Kolors e Ermal Meta, il quale è stato convocato anche in qualità di giudice per valutare i giovani cantanti nella prova a sorpresa.

Amici 21 puntata 17 ottobre – Diretta

Maria De Filippi dà il via alla quinta puntata di Amici 21.

La puntata viene inaugurata dalla lettera, letta da Maria, da parte di Lorella Cuccarini a Flaza.

Le parole della docente sono umili, giuste e professionali. Lorella decide di non eliminarla dal programma, perché ritiene che ci sia una parte di Flaza ancora da scoprire, ma comunque ancora non la fa rientrare a scuola e le toglie il telefono per una settimana.

Infine, mandano in ascolto il brano di Flaza “Malefica” prodotto da Michelangelo. Il tutto a sua insaputa.

Ai ragazzi di canto è stato chiesto di dedicarsi alle cover con maggiore impegno. La loro permanenza in scuola dipenderà dal voto del giudice chiamato oggi in studio: Ermal Meta.

Ognuno degli allievi ha dovuto preparare due brani e decidere se interpretarli meramente o riscrivere il testo.

La prima a iniziare è Nicol che porta il brano “A te” di Jovanotti con una scrittura tutta sua. Il voto che gli ha assegnato Ermal è 7+. Successivamente porta una sua interpretazione del brano “Vorrei scrivere di te” di Marco Calabrese.

Ermal Meta decide di riconfermarle la felpa.

L’esibizione di Mattia con Carola

Si stoppa per un attimo la prova di canto, e si passa all’esibizione di Mattia in un ballo sensuale. Ad accompagnarlo è Carola, allieva di Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro riconferma la maglia a Mattia.

La prova di canto di LDA su “A te” di Jovanotti

LDA scende per iniziare la sua prova con una cover di “A te” di Jovanotti, esattamente come Nicol, con la differenza che lui ha deciso di non scrivere il testo ma solo di interpretarla.

L’interpretazione di LDA non convince Ermal Meta che gli assegna un 5+.

Il secondo brano, su cui LDA ha riscritto, è “Senza una donna” di Zucchero.

Rudy gli riconferma la felpa.

L’esibizione di Serena

Serena, allieva di Todaro, deve esibirsi in una coreografia scelta dalla Celentano che non apprezza né il corpo della ragazza né la sua mancata femminilità.

Raimondo Todaro le riconferma la felpa.

“Mi fai impazzire” di Blanco cantato da Albe

Il voto di Ermal per l’interpretazione di Mi fai Impazzire da parte di Albe è 6 -. L’artista ritiene che non ha adoperato la giusta dose di rabbia per questo pezzo.

Il secondo brano è Millevoci proprio di Albe.

Anna Pettinelli gli riconferma la felpa.

Si esibisce Christian, allievo di Todaro, che si complimenta con lui per i miglioramenti.

La Celentano critica la poca incisività del ragazzo, intanto Todaro gli riconferma la maglia.

Alex sulle note di “Ancora” di Edoardo de Crescenzo

Alex, allievo di Lorella, porta prima il brano Before You Go di Lewis Capaldi, successivamente, “Ancora” di Edoardo de Crescenzo.

Ermal Meta gli affida un 7,5, voto più alto fino adesso e Lorella gli riconferma la maglia.

Successivamente si esibisce Dario, alunno di danza della docente Veronica, la quale ci tiene particolarmente a far notare le molteplici qualità del ragazzo.

L’esibizione di Rea

Rea porta una sua interpretazione riscritta del brano di Tom Odell “Another Love” e fa lo stesso per il brano “Miss You” dei Rolling Stones.

Rudy le riconferma la felpa.

Carola si esibisce in un ballo diverso dal suo stile, e entusiasma sia Raimondo che Alessandra, sebbene alcuni difetti evidenziati ovviamente dalla Celentano.

È il turno di Luigi che canta “A mano A mano” di Rino Gaetano rielaborando il testo. Ermal Meta non impressionato dalla esibizione ma colpito dalla capacità d’interpretazione gli dà un 6.

Successivamente canta In the Air Tonight di Phil Collins anche qui rielaborando il testo.

Luigi viene riconfermato.

La sfida tra Matt e Domenico Guido

Alessandro Celentano ha individuato un nuovo talento: Domenico Guido. Per tentare di far entrare il ragazzo, emana una sfida di ballo tra lui e Matt, allievo della Peparini. A giudicarli sarà il noto ballerino Kledi.

I giovani allievi si sfidano in due coreografie diverse, soprattutto di genere. Classico per Guido, moderno per Matt.

Kledi dà il verdetto finale: a vincere la sfida è Guido. Matt deve lasciare la scuola.

Le esibizioni di Giacomo e di Tommaso

Giacomo porta il brano “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla.

Ermal decide di non dare un voto all’esibizione perché Giacomo aveva da poco pianto per l’uscita di Matt dalla scuola, e questo compromette la voce.

Secondo Rudy, Giacomo non si sta impegnando molto per quanto riguarda la scrittura. Ermal gli consiglia di leggere di più, perché le canzoni stanno tutte nella lettura e non solo nella musica.

È il momento di Tommaso, che riscrive due strofe nel brano Before You Go.

Il voto di Ermal è 5.

Il secondo brano che canta Tommaso è Un’emozione per sempre.

Lorella Cuccarini gli riconferma la felpa.

