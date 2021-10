Tale e Quale Show diretta 22 ottobre: tutte le esibizioni della sesta puntata

Condividi su







Oggi, venerdì 22 ottobre, va in onda l’ottava puntata di Bake Off Italia 9: Dolci in forno su Real Time.

Nella settima puntata scorsa Matteo ha dovuto lasciare il tendone, mentre il grembiule blu è passato da Simone a Enrico, che a sua volta lo aveva ricevuto da Patrizia. Ospite e “conduttore” della prova tecnica, Luca Perego, in arte Lucake. I concorrenti avrebbero dovuto ricreare la sua torta che ha ricevuto più like sui social. Infatti, il tema della settima puntata riguardava proprio il mondo dei social.

L’ospite previsto per questa puntata è Marisa Laurito, attrice, cabarettista ma anche grandissima cuoca.

Bake Off Italia 9 puntata 22 ottobre – Diretta

Benedetta Parodi dà il via all’ottava puntata di Bake Off Italia 9 rivelando subito il tema dell’ottava, che è: “Ci vuole spirito”. Il focus va sull’unione tra pasticceria e liquori.

Per la prima prova, quella creativa, dovranno preparare 100 biscotti “spiritosi”, di cui 50 ripieni di un liquore a scelta e altri 50 da inzuppare nel liquore.

I concorrenti avranno a disposizione 100 minuti.

Bake Off Italia 9 puntata 22 ottobre – La prima prova

I giudici procedono all’assaggio. Comincia Gerardo, che viene criticato per l’eccessiva durezza dei suo roccocò, i quali per natura sono molto duri. Daniela, che è astemia, in realtà porta dei biscotti ben riusciti ed equilibrati. Enrico convince con i suoi Krumiri al Vin Santo, mentre Roberto viene giudicato per i suoi cantucci. Patrizia sceglie l’amaretto per i suoi biscotti e non delude i giudici. Pedro, purtroppo, porta a compimento solo metà dell’opera, non presentando i biscotti da inzuppare. Simone sceglie il maraschino e non delude i giudici. I biscotti di Gloria e Lola ricevono i migliori complimenti da parte di Knam e Damiano. Peperita conquista con i primi biscotti, mentre delude Knam con quelli da inzuppare. Natascia, a detta di Damiano, “avrebbe potuto fare di più”.

Marisa Laurito, l’ospite e la prova tecnica

Benedetta introduce l’attrice Marisa Laurito all’interno del tendone. Per la prova tecnica i concorrenti dovranno ricreare il dolce preferito dell’attrice, ovvero il babà, in questo caso rivisitato da Knam, il quale sostituisce il classico rum con la birra. Il passaggio misterioso consiste nel non rivelare quale birra va nella bagna, e quale nella chantilly.

Assaggiati i dolci, i giudici stilano la classifica dal peggiore al migliore.

Daniela è la peggiore della prova, successivamente segue Pedro, Enrico, Patrizia, Gerardo, Peperita e Natascia. Il quarto posto è di Gloria, seguita da Simone, Roberto e Lola al primo posto.

La prova a sorpresa di Clelia

Entra nel tendone Clelia che pensa ad una prova a tema “October fest”.

Ad ognuno dei giudici corrisponde una pietanza che i concorrenti dovranno preparare in 150 minuti. Per Damiano i pasticcieri dovranno preparare dei pretzel con salsiccia, per Knam del prosciutto cotto nella crosta di pane con salsa al rafano, e infine per Clelia dei biscotti di pan di zenzero a forma di cuore con messaggio scritto con la glassa e mele caramellate.

Enrico apre la busta dedicata a lui, che ha il grembiule blu, secondo cui può scegliere una pietanza da non preparare. Enrico sceglie il prosciutto cotto in crosta di pane.

Il migliore della prova è Lola, che si guadagna il grembiule blu.

I pasticcieri che passano automaticamente alla prossima puntata sono: Peperita, Roberto, Natascia, Gerardo, Simone, Gloria e Daniela.

Restano Enrico, Patrizia e Pedro a rischio eliminazione.

L’eliminato dell’ottava puntata è Pedro.

