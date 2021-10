Italia’s Got Talent 2022 novità: audizioni, puntate, giuria, quando inizia

Condividi su







Italia’s got talent 2022: ecco le novità. Il programma giunto alla dodicesima edizione, torna in onda su Sky Uno per gli abbonati alla pay tv, mentre è già ufficiale il cambiamento nella composizione della giuria, che nelle ultime edizioni era rimasta immutata.

Italia’s Got Talent 2022 novità: audizioni, puntate, quando inizia

Dal mese di ottobre sono iniziate le registrazioni delle audizioni del programma. Come di consueto le riprese sono fatte a Roma negli studi di Cinecittà. Il momento delle audizioni rappresenta un punto cruciale per la trasmissione, e determinante ai fini della selezione dei concorrenti che arriveranno in finale.

La nuova stagione del talent show si snoderà in nove puntate. Una puntata in più rispetto allo scorso anno che prevedeva solo otto appuntamenti. C’è grande attesa per la messa in onda. Quando andrà in onda Italia’s Got Talent 2022? I fan della trasmissione dovranno aspettare fino al prossimo gennaio.

Dove vedere Italia’s Got Talent 2022? La trasmissione sarà trasmessa su Sky Uno e Now. Al momento non c’è una data precisa sulla messa in onda della prima puntata del programma.

Italia’s Got Talent 2022 novità: giudici, conduttori

Sono tante le novità che riguardano anche la trasmissione. Alla conduzione è confermata Lodovica Comello. Per la conduttrice sarà il sesto anno consecutivo al timone di Italia’s Got Talent. Sul fronte della giuria, ci sono conferme ma anche tante novità.

Infatti, oltre a Frank Matano, si registra il ritorno di Elio, reduce dai passati trascorsi ad X Factor. Il musicista, voce della band Elio e le storie tese, ha commentato dicendo: “Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano“

Oltre ai due ex protagonisti di Lol, ci sarà anche Mara Maionchi che, insieme a Federica Pellegrini, reduce dalla partecipazione alle olimpiadi di Tokyo 2020, torna per la quarta edizione consecutiva nella giuria di Italia’s got talent.

I casting

Se si pensa di avere un talento particolare e si ha voglia di mettersi in gioco, si può partecipare a Italia’s got talent 2022. I casting sono rivolti a tutti coloro che vogliono esibirsi in performance legate al mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento, della recitazione, della musica e della danza.

A Italia’s got talent 2022, tra le novità ci saranno molti cantanti, musicisti, ballerini, illusionisti, acrobati, attori, atleti e ogni tipologia di artisti capaci di mettersi alla prova per sottoporsi al giudizio della giuria e del pubblico.

Condividi su