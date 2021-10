Cuori episodi Padri e figli e Inutili bugie – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







L’atteso sequel di Gossip Girl è disponibile dal 27 ottobre su Sky Serie e su Now in streaming.

Dal 22 ottobre, inoltre, su Sky e Now sono disponibili tutte le sei stagioni della nota serie americana Gossip Girl (2007). Mentre, sul canale 113 ci sarà un pop-up dedicato alla serie originale con una stagione al giorno.

Gossip Girl il sequel – Anticipazioni, regia, produzione

Per il sequel di Gossip Girl è già prevista una seconda stagione, dopo che il suo stesso debutto dell’8 luglio su HBO Max è considerato il migliore dell’anno sul canale, con ascolti record in USA. Intanto la prima stagione, divisa in due parti, verrà proposta senza interruzioni su Sky e NOW, successivamente, la seconda parte sarà disponibile su Sky a novembre.

Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, si è basato sui romanzi di Cecily von Ziegesar, scrittrice americana nota proprio per la collana Gossip Girl. Non solo, l’ispirazione per il sequel si basa ovviamente anche sullo show originale creato da Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Gli episodi sono dieci dalla durata di un’ora ciascuno.

Anche questa nuova serie di Gossip Girl sarà ambientata nell’Upper East Side di Manhattan.

Gossip Girl il sequel – Il nuovo cast

Il sequel prevede un cast particolare che interpreta una nuova generazione dell’élite di Manhattan, con storie nuove rivisitate in chiave ultra-contemporanea. L’obiettivo è rendere la trama più inclusiva rispetto a quanto non è stato fatto nella serie originale.

I protagonisti del sequel sono un nuovo gruppo di giovani dell’élite newyorkese che frequentano le scuole private e l’alta società. Dunque, questi non rappresentano le versioni adulte di Serena, Blair, Chuck, Nate, Dan e così via. Non è da escludere, però, che i personaggi storici possano comparire nella nuova serie.

Secondo le parole del creatore Joshua Safran, alcuni tra i personaggi minori della serie originale torneranno per un cameo. Il creatore ha rivelato il motivo della scelta di far comparire, per ora, i minori e non i big, spiegando che il pubblico non accetterebbe mai i nuovi personaggi se questi fossero all’ombra di quelli originali.

Al momento siamo sicuri di un ritorno: a raccontare nuovi scandali e drammi, sarà sempre la temuta Gossip Girl, voce narrante misteriosa e onnisciente della serie originale, cui Kristen Bell presta nuovamente la sua voce

Il cast è composto da: Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

La trama

L’esclusiva Constance Billard St. Jude’s School resta la location principale anche della nuova serie.

La giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya possono finalmente smettere di preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri. Almeno fino a quando “Gossip Girl” non torni a colpire. Un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, decide che è arrivato il momento di farla pagare in stile Gossip Girl. Si servono infatti, di scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni da rendere note in quella che è la piazza virtuale dei social network. A pagarne subito le spese, sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che da complici diventeranno rivali.

Condividi su