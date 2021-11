Clio Back Home la docu-serie sulla beauty influencer Clio Zammatteo su Real Time – anticipazioni

Condividi su







Rientrata in Italia dopo più di dieci anni trascorsi nella sua amata New York, Clio Zammatteo, la make-up artist più famosa d’Italia e star del web di calibro internazionale, arriva dal 6 novembre, ogni sabato alle 15:40, in prima tv su Real Time con “Clio Back Home”, la docu-serie in 10 episodi (2 ogni settimana) prodotta da Pesci Combattenti per Discovery Italia.

Clio Back Home – anticipazioni

Un programma che racconta Clio al nastro di partenza di una nuova fase di vita, in un crescendo di avvenimenti e behind the scene inediti. Insieme a lei si sono suo marito Claudio, le loro due bambine, Grace e Joy, la cognata Elena, CEO dell’Azienda e a tutto il Team di ClioMakeUp. Una grande famiglia, finalmente riunita, che rappresenta un modello di Family Business italiano di enorme successo.

Come è essere la beauty influencer più famosa d’Italia? Come riuscire a conciliare il ruolo di imprenditrice con quello di mamma? Da dove la make-up artist trae ispirazione per ideare e creare sempre nuovi progetti? Come sviluppa i prodotti della amatissima e iconica linea cosmetica ClioMakeUp? Qual é la giornata tipo di Clio?

Con Clio Back Home sveleremo ribalta e retroscena della quotidianità della pioniera dei Social, i progetti e le partnership esclusive, insieme al dietro le quinte del suo avvincente, innovativo lavoro.

Sono molto orgogliosa e felice di vedere finalmente Clio Back Home in TV” – afferma Clio Zammatteo – “Per la prima volta posso condividere i momenti più emozionanti e personali della mia quotidianità. Farlo attraverso il mezzo televisivo è per me fonte di grande soddisfazione. Ma la soddisfazione più grande è quella di avere l’opportunità’ di raccontare il mondo ClioMakeUp insieme a tutte le persone che hanno un ruolo importante nel percorso di crescita che mi ha (ri)condotta sino a qui, a casa”

La storia di Clio Zammatteo

Clio Back Home è una lente di ingrandimento sui momenti di vita e di lavoro quotidiani della giovane imprenditrice, trailblazer del digitale in Italia, nella sua dimensione intima e familiare. Conosceremo più da vicino la sua famiglia e il suo mondo, assaporeremo flashback di preziosi ricordi newyorkesi, scopriremo le passioni che animano Clio e ancora più segreti di make-up, parteciperemo a splendide feste a sorpresa, scopriremo i luoghi del cuore dell’infanzia di Clio e molto altro ancora…

Un ritratto esclusivo di una figura femminile di riferimento per milioni di persone, diventata celebre per i suoi tutorial di trucco e che oggi ritroviamo nella veste di imprenditrice, anima di un’Azienda che rappresenta un modello di business italiano di enorme successo.

La docu-serie “Clio Back Home”, prodotta da Pesci Combattenti per Discovery, è disponibile anche in streaming su discovery+. L’hashtag ufficiale è #cliobackhome.

