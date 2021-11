Ballando con le Stelle diretta 6 novembre: Sandra Milo ballerina per una notte

Condividi su







Ballando con le stelle 6 novembre diretta: manca poco all’inizio dell’attesissima quarta puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci e che prende il via alle 20.35 su Rai 1 con tante novità. L’attrice Sandra Milo sarà la ‘Ballerina per una notte’.

Ballando con le stelle 6 novembre diretta: Sandra Milo ballerina per una notte

Dopo Pippo Baudo, Cristiano Malgioglio, ballerina per una notte sarà l’amata attrice italiana Sandra Milo che si esibirà in una performance emozionante. L’artista avrà poche ore a disposizione per preparare la coreografia ed imparare i passi di danza. Il bonus che otterrà con la sua esibizione andrà ad aiutare una delle coppie in gara.

Le coppie in gara di Ballando con le Stelle 2021 che si sfideranno a colpi di danza sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Al Bano e Mietta torneranno in gara?

Nel corso dell’ultimo appuntamento il cantante pugliese ha dato l’annuncio del suo ritiro, per dare la possibilità alla sua maestra di ballo di curarsi. La danzatrice, infatti, ha un serio problema al piede. Milly Carlucci ha rassicurato tutti dicendo che il ritiro di Al Bano è solo momentaneo.

C’è grande curiosità e attesa anche per conoscere le sorti della coppia Mietta-Fonts. Ritorneranno in pista o dovremo dire addio alla coppia? La cantate, com’è ormai noto, è risultata positiva al Covid quindi è in quarantena. Il suo maestro ballerà da solo?

Maestra di cerimonie la conduttrice Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, che oltre a condurci nel magico mondo del ballo, ci farà emozionare con le note della Big Band da lui guidata.

Come di consueto a bordo campo troveremo Alberto Matano, Roberta Bruzzone, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. La giuria (Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni) sempre più esigente e pungente, assicurerà nuovi colpi di scena.

Condividi su