Lol chi ride è fuori 2: il cast ufficiale, conduttori, novità, anticipazioni

Lol chi ride è fuori 2. Dopo il grande successo di Lol prima edizione si avvicina sempre di più la seconda edizione del fortunato format tv all’insegna della comicità e del puro divertimento. E’ stato annunciato il cast ufficiale di Lol 2 targato Amazon Prime Video e condotto da Fedez e Frank Matano.



Lol chi ride è fuori 2: anticipazioni new entry conduttore, cast, novità

Chi sono i concorrenti ufficiali di Lol 2? Torna il comedy show targato Amazon Prime video. Grande assente di questa edizione sarà Mara Maionchi impegnata nelle registrazioni di ‘Quelle brave ragazze’: il road show con Orietta Berti e Sandra Milo.

Al suo posto ci sarà Frank Matano. Durante una diretta su Instagram il cantante Fedez ha svelato i nomi dei personaggi che faranno parte del cast di Lol 2. Ecco tutti i nomi dei protagonisti della seconda stagione: Virginia Raffaele (imitatrice e conduttrice tv), Corrado Guzzanti ( attore comico e imitatore nonché fratello di Sabina Guzzanti e Caterina Guzzanti, quest’ultima ha presenziato alla prima stagione di LOL arrivando sul podio).

In aggiunta ci saranno anche Diana Del Bufalo (attrice e volto noto delle fiction televisive), Maccio Capatonda (ha conquistato il grande pubblico tra battute senza senso e i suoi personaggi incredibili). Altro volto noto che parteciperà a Lol 2 è Maria Di Biase (famosa anche grazie alla partecipazione a Zelig e ai programmi della Gialappa’s).

Gli altri protagonisti: Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (famosi per la loro comicità e hanno un grande seguito sul web grazie alle loro avventure familiari); il Mago Forest (protagonista di tante dizioni di Mai dire); Max Angioni ( già noto al pubblico di Italia’s Got Talent); Tess Masazza (famosa grazie alla sua serie web su YouTube e approdata al cinema grazie a Christian De Sica).

I grandi volti della comicità

10 i concorrenti che dovranno resistere alla tentazione di ridere alle battute ironiche e alle gag degli altri comici. Una squadra a dir poco scoppiettante se si pensa soltanto al fatto che tra i personaggi di spicco di questa nuova edizione ci sono due pezzi da 90 della comicità come Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti.

In tanti si augurano di vedere un’evoluzione invece nel Mago Forest che rischia invece di rimanere ingabbiato nel personaggio invariato dai tempi della Gialappa’s Band, mentre grande attesa c’è per Maccio Capatonda che potrebbe regalare battute geniali.

Data messa in onda

Qual è la data di uscita di LOL 2? Al momento non è dato sapere quando sarà messo in onda il format prodotto da Endemol. In molti ritengono che sia plausibile che il format sarà trasmesso in primavera. Si dovrà quindi attendere ancora qualche mese per vedere tutto il cast in azione.

Ma soprattutto per assicurarci tante risate perché almeno a casa lo si potrà fare e se ne avrà la facoltà. Lol prende spunto dall’omonimo programma giapponese che successivamente è stato poi esportato in tutto il mondo. In palio ci sarà un montepremi di centomila euro che il vincitore devolverà in beneficenza ad un ente di sua scelta,

Lol chi ride è fuori 2: il regolamento del game show

Anche in questa nuova edizione di LOL ci saranno sempre le stesse regole: 10 comici saranno chiusi in una stanza per 6 ore consecutive. Come rievoca lo stesso titolo, chi ride è estromesso dalla gara. Il regolamento di Lol chi ride è fuori 2 prevede infatti che i concorrenti saranno eliminati se trovati anche solo ad accennare ad un sorriso a causa delle battute fatte da loro colleghi.

La prima edizione di LOL è stata vinta da Ciro Piriello membro dello storico gruppo The Jackal; è diventato famoso grazie a esilaranti ed irriverenti video pubblicati sulla piattaforma di YouTube.