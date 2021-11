Stasera in tv martedì 30 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 30 novembre 2021. Su Raidue il reality Il collegio. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv martedì 30 novembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Nuovo appuntamento con i ragazzi che al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni stanno vivendo come se fossero nel 1977. Quest’anno, al fianco della temuta storica sorvegliante Lucia Gravante, c’è Matteo Caremoli, attore teatrale, già visto, tra l’altro, nella sitcom “Camera Café”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Con l’approssimarsi del Natale e la diffusione di dati non troppo rassicuranti sui contagi da Covid-19, assume sempre maggior peso la discussione sulla terza dose di vaccino. Di questo e di altri argomenti che catalizzano l’attenzione generale si parla nello studio del programma di Bianca Berlinguer.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Dallo Studio 5 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese si rinnova l’appuntamento con il programma che Mario Giordano ha lanciato nel settembre 2018. Un mix di approfondimento e talk show, caratterizzato dalla grinta con cui il giornalista prende le difese del cittadino in difficoltà.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il programma di Davide Parenti, condotto al martedì da Nicola Savino, fa sempre discutere. Tra gli ultimi servizi oggetto di polemiche e criticato addirittura dal CSM, quello di Nina Palmieri su Carlo Gilardi, il ricco benefattore di Airuno (in provincia di Lecco) che dal 27 ottobre 2020 si trova in una RSA.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Terza dose del vaccino, emergenza ambientale, polemiche politiche: tanti i temi allo studio di Giovanni Floris che, nonostante affronti gli argomenti più caldi dell’attualità, riesce sempre ad evitare passaggi a vuoto e cadute di stile.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Game of Talents. Impegnato a orchestrare la gara tra i concorrenti, Alessandro Borghese conferma la sua naturalezza davanti alle telecamere, anche se in questo show la cucina non c’entra. Lo aiutano i capisquadra Mara Maionchi e Frank Matano.

Su Real Time, alle 21.25, il reality C’era una volta l’amore. In compagnia di Michela Giraud, tra le comiche italiane più amate, una coppia in crisi ripercorre alti e bassi del proprio rapporto. Uno psicologo darà loro alcuni consigli, ma i protagonisti decideranno di proseguire o si lasceranno?

I film di questa sera martedì 30 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film giallo del 2019, di Roan Johnson, La stagione della caccia, con Francesco Scianna. A Vigata torna Fofò La Matina (Francesco Scianna), farmacista e figlio di Santo, morto ammazzato, custode dei segreti di piante miracolose che guarivano tutti i mali. Poco dopo, una serie di morti in apparenza naturali sconvolge il casato dei Peluso. Che ne sarà di ‘Ntontò, unica sopravvissuta?

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di spionaggio del 2015, di Steven Spielberg, Il ponte delle spie, con Tom Hanks. Anni 60: durante la Guerra Fredda, l’avvocato James Donovan viene incaricato di negoziare il rilascio del pilota di un aereo spia, abbattuto mentre sorvolava l’Urss.

Su Canale 5, alle 21.20, il film d’avventura del 2020, di Chris Sanders, Il richiamo della foresta, con Harrison Ford, Kaen Gillan. California, fine ‘800. Il cane Buck vive nella villa di un giudice, ma viene rapito e venduto come cane da slitta. Finisce così in Alaska, al servizio di crudeli cercatori d’oro che lo trattano duramente. Il suo destino pare segnato, ma poi incontra John (Harrison Ford), un eremita che diventa il suo migliore amico.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Iris – Paramount Network – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1973, di Andrew V. McLaglen, La stella di latta, con John Wayne. John Cahill, integerrimo sceriffo di una cittadina di confine, trascura i figli: il piccolo Billy Joe e l’adolescente Danny. I due ragazzi, per ripicca, si uniscono a una banda di rapinatori.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1989, di Amy Heckerling, Senti chi parla, con John Travolta, Kirstie Alley. Rimasta incinta, Mollie viene lasciata dal fidanzato. Decide di tenere comunque il bambino e, proprio alla vigilia del parto, conosce James, un simpaticissimo tassista.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1986, di Franco Castellano, Il burbero, con Adriano Celentano, Debra Feuer. Mary lascia New York per raggiungere il marito in Italia. Quando scopre che è coinvolto in affari poco puliti, si affida allo scontroso avvocato Tito Torrisi conosciuto in aeroporto.

Stasera in tv martedì 30 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2009, di Jean-Jacques Mantello, Francois Mantello, Oceani 3D. Una tartaruga marina attraversa l’oceano per andare a depositare le uova su una spiaggia: farà incontri straordinari. Le voci narranti sono del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Luc Besson, Valérian e la città dei mille pianeti, con Dane DeHaan. Anno 2740. Gli agenti Valérian e Laureline vengono inviati in missione ad Alpha, la città dei Mille Pianeti: devono fare di tutto per salvare il popolo dei Mul da una forza distruttrice.