L’Eredità: Federico campione ma senza portafoglio

Federico è il nuovo campione del game show L’Eredità, condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

Il ventiduenne è arrivato alla Ghigliottina dopo aver sconfitto al Triello Gabriele e Flora. Al suo primo tentativo non è riuscito a conquistare il montepremi. Prende il posto di Gabriele.

L’Eredità, il percorso di Federico

Nella puntata del 26 novembre Flavio Insinna presenta gli sfidanti di Gabriele, l’attuale campione. La prima è Nastja, è di origini slovene ma vive a Trieste. E’ una traduttrice, è laureata in Diplomazia e Cooperazione Internazionale. Per lei come abbinamenti più o meno vitamina c rispetto al succo di limone.

Valerio vive in provincia di Napoli. E’ assistente amministrativo contabile presso lo studio di un commercialista. E’ laureato in Management Internazionale del Turismo ed è anche uno storyteller. Adora le escursioni. Deve specificare se alcune città affacciano sul mare.

Daniele invece viene da Predaglia, provincia di Trento. Coltiva mele e ciliegie, è appassionato di cinema, storia astronomia, legge riviste scientifiche e gioca a scacchi. Il concorrente deve continuare l’aria lirica.

Flora è già stata campionessa ma ci vuole riprovare. Lavora in banca ed è laureata in ingegneria gestionale. Adora la danza e si sta avvicinando alla barca a vela. E’ una grande fan di Andrea Camilleri. Deve specificare se alcuni film sono d’azione o di animazione.

Sharon viene da Fabriano. E’ laureata in Scienze della Formazione e sogna di diventare un’ottima educatrice. Sta attualmente proseguendo gli studi a Macerata. Deve riferire se alcuni personaggi hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina o per la Pace.

Federico ha 22 anni ed è laureato in Storia, Antropologia e Religioni. Scrive canzoni e gioca a scacchi. Deve specificare se alcuni mesi sono composti da 30 0 31 giorni.

Nastja e Daniele, che non hanno superato gli abbinamenti, si sfidano al gioco dei 60 secondi. Nastja è la prima concorrente eliminata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Il secondo gioco de L’Eredità è Metti, Leva, Cambia. I concorrenti devono eliminare, modificare o aggiungere delle lettere alle parole che compongono la potenziale risposta esatta.

Forniscono la risposta errata Valerio, Flora, Gabriele e Sharon. Valerio però compie il doppio errore e sceglie di sfidare Sharon nei 60 secondi. Valerio deve abbandonare il gioco.

Le Quattro Date per la puntata del 26 novembre sono il 1930, il 1959, il 1971 e il 1993. Durante le prime domande Flora compie subito il doppio errore e decide di puntare il dito contro Sharon. E’ proprio quest’ultima a dover allontanarsi dallo studio.

E’ il momento dei Paroloni, il gioco dedicato alle parole in disuso. Il primo termine, decipula, è individuato da Gabriele. Era un laccio utilizzato come trappola per catturare gli uccelli. In senso figurato è invece sinonimo di tranello.

Il secondo parolone, indovinato da Flora, è ceraldo. E’ l’incantatore di serpenti.

Gabriele e Flora hanno conquistato il proprio posto per il Triello. Di conseguenza devono sfidarsi Daniele e Federico. Federico riesce a rimanere in gioco.

L’Eredità, il Triello del 26 novembre

Nella puntata del 26 novembre si sfidano al Triello Federico, Gabriele e Flora.

Inizia Flora che conquista le categorie Storia (20.000 euro), Italiano (30.000 euro),

Federico risponde correttamente agli argomenti Scienza (10.000 euro). Gabriele invece conquista Religione (10.000 euro), Curiosità (30.000 euro) e Spettacolo (20.000 euro).

Flora ha il montepremi più alto e può compiere il prima passo verso la Ghigliottina. Prima però deve affrontare i temi Fare di necessità virtù e Città del Capo, Sudafrica. Al primo quesito però risponde correttamente Gabriele. Del suo errore nella seconda domanda ne approfitta Federico che diventa il nuovo campione de L’Eredità.

L’Eredità, la Ghigliottina di Federico

Federico arriva alla Ghigliottina con 250.000 euro. Deve scegliere tra le seguenti possibilità: sapore o autore, errore o amore, segreto o mistero, breve o bene, brindare o baciare. Il neo campione dimezza 2 volte. Il montepremi scende a 62.500 euro.

Le parole della Ghigliottina del 26 novembre sono:

autore

amore

segreto

libertà

brindare

Federico Ginocchi ha scritto storia ma la parola corretta è incontro.