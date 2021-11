L’Eredità: Ketty ancora campionessa ma senza montepremi

Condividi su

Ketty si riconferma campionessa de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

La ragazza ha superato il Triello sconfiggendo gli avversari Giovanni e Stefania ma alla sua seconda Ghigliottina non è ancora riuscita conquistare il montepremi.

L’Eredità, il percorso di Ketty

Nella puntata di lunedì 15 novembre Flavio Insinna presenta gli sfidanti della campionessa Ketty, che viene da Fontaniva (provincia di Padova).

La prima è Stefania dalla provincia di Torino. Lavora nel campo delle automobili ma sogna di aprire un proprio Bed and Breakfast nel Sud Italia. Ha un figlio, Giulio, di 5 anni. Per lei come abbinamenti se alcuni personaggi sono calvi o capelloni.

Giovanni invece dirige il centro informatico dell’Università delle Marche. Deve riferire se alcuni film sono romantici o d’avventura.

La terza sfidante è Sara. Viene dalla provincia di Monza- Brianza e attualmente lavora in smart working. E’ sposata ed ha una figlia di 6 anni. Per lei come abbinamenti pianta o animale.

Pietro ha 19 anni e studia ingegneria aereospaziale. Sogna di diventare astronauta o di lavorare alla Nasa. Il ragazzo deve continuare la canzoncine introdotte dal conduttore.

Torna a L’Eredità Federica che ha già partecipato nel 2009. E’ stata anche campionessa ma senza montepremi. E’ laureata in letteratura, musica e spettacolo ed ha fondato una start up composta da sole donne. Deve riferire l’infinito di alcuni verbi.

Carlos viene dal Brasile ma vive da anni a Pistoia. Ha lavorato in un negozio di abbigliamento e ora fa il corriere. Sogna di aprire un ristorante. Per lui come abbinamenti lago o deserto.

Pietro e Carlos, che non hanno superato gli abbinamenti, si sfidano nel gioco dei 60 secondi. Carlos è il primo concorrente eliminato.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Flavio Insinna introduce il prossimo gioco, Metti, Leva, Cambia. I concorrenti hanno il compito di modificare, aggiungere o eliminare delle lettere ai termini che compongono la potenziale risposta esatta.

Al termine del giro iniziale compiono il primo errore Sara, Pietro, Ketty e Federica.

Doppietta per Federica che ha scelto di sfidare Sara nei 60 secondi. Sara però è obbligata ad abbandonare lo studio.

Nella puntata del 15 novembre L’Eredità ha selezionato le seguenti quattro date: 1932, 1943, 1971, 2011. Al primo giro di domande di cultura generale forniscono la risposta errata Stefania, Giovanni, Pietro.

Compie il doppio errore Stefania che ha deciso di confrontarsi con Pietro nei 60 secondi. Pietro stavolta viene eliminato dal gioco.

E’ il turno dei Paroloni, ovvero il gioco dedicato alle parole ormai in disuso. Il primo termine, indovinato da Giovanni, è Omoplata. E’ un sinonimo di scapola.

Il secondo parolone, Gattello, è invece individuato da Stefania. In architettura è una sorta di mensola che regge le travi di alcuni tipi di tetti.

Giovanni e Stefania hanno conquistato un posto per il Triello. Si sfidano di conseguenza nei 60 secondi Ketty, attuale campionessa, e Federica, campionessa del passato. Resiste Ketty, eliminata Federica.

L’Eredità il Triello del 15 novembre

Nella puntata del 15 novembre arrivano al Triello Giovanni, Stefania e Ketty.

Inizia Giovanni che conquista il montepremi delle categorie Cucina (20.000 euro) e Geografia (30.000 euro).

Ketty risponde correttamente ai temi Letteratura (30.000 euro), Musica (20.000 euro), Curiosità (10.000 euro), Animali (10.000 euro). Stefania non riesce a rispondere ad alcun quesito.

Ketty ha il montepremi più alto e compie il primo passo verso la Ghigliottina. Deve prima però rispondere correttamente ad altri due temi Famiglie romane e Parole di importazione.

Fornendo in entrambi in casi la risposta corretta, Ketty si riconferma campionessa.

L’Eredità, la Ghigliottina di Ketty

Ketty accede alla Ghigliottina con 210.000 euro. Deve scegliere tra le seguenti possibilità: richiesta o risposta, aria o area, mare o terra, libertà o umiltà, qualcuno o qualcosa. La campionessa dimezza 1 volta sola. Il montepremi scende a 105.000 euro.

Le parole della Ghigliottina del 15 novembre sono:

richiesta

area

terra

libertà

qualcosa

Ketty ha scritto gioco ma la parola della Ghigliottina è personale.