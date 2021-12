Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021: tutte le anticipazioni sulla nuova edizione dal 5 dicembre su Sky Uno

Condividi su

Sky Uno propone da domenica 5 dicembre 2021 in prima visione la nuova edizione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il programma dedicato alla cucina è disponibile anche on demand e in streaming su Now.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021 – anticipazioni

Il conduttore, chef Alessandro Borghese, torna a rimettersi in viaggio nell’iconico van dai vetri oscurati. Andrà alla ricerca di nuove tendenze nella ristorazione italiana. Ma soprattutto chef Borghese andrà in giro per l’Italia da nord a sud per arbitrare le nuove sfide dello show, una produzione originale Sky realizzata da Banijai Italia.

Saranno sei settimane consecutive ad ospitare il programma per un totale dunque di sei puntate. Quattro ristoratori che hanno un filo conduttore in comune e fanno parte della stessa zona territoriale, si scontrano per ottenere il riconoscimento di miglior ristoratore in un determinato settore.

Ognuno dei ristoratori è desideroso infatti di dimostrare di essere il migliore. Ed è in gara per ottenere il tanto sospirato 10 dallo chef Borghese.

Questo meccanismo, che mette in sfida quattro ristoratori, è diventato un vero cult per il pubblico della tv di casa nostra.

La sfida tra i ristoratori, tutti determinati ed agguerriti, si svolge senza esclusione di colpi con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto.

Vediamo adesso quali sono le tappe toccate in questa nuova edizione 2021.

Chef Borghese visita alcuni luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia. Si recherà in Trentino, visiterà la Valpolicella nella provincia di Verona e l’isola di Pantelleria. E poi ancora Siena, Asti e la Barbagia situata nella Sardegna centrale sui fianchi del massiccio del Gennargentu.

Il format

Immutato il meccanismo anche in questo ciclo di nuovi episodi. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 alcuni elementi determinanti. Tra questi location, menù, servizio conto del ristorante che li ospita e la categoria Special che cambia di puntata in puntata.

Tutti e quattro gli sfidanti infatti dovranno confrontarsi su uno stesso piatto protagonista di quella stessa puntata. In questo modo la gara tra di loro diventa sempre più diretta ed intensa, senza esclusione di colpi.

In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un premio in denaro da investire nella propria attività.

Come da tradizione ogni pasto è preceduto da una scrupolosa ispezione dello chef Borghese nella cucina del ristorante. Tutto viene osservato ed analizzato nei minimi dettagli per una opinione che dovrà poi consolidarsi anche durante il pasto concentrandosi soprattutto sul personale di sala.

Quest’ultimo infatti sarà messo alla prova su accoglienza, servizio a tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese che può confermare o ribaltare l’intera classifica.