Alessandro Borghese 4 Ristoranti è in Lunigiana per la puntata finale del programma. Si tratta della decima e ultima scorribanda dello Chef tra i Ristoratori di tutt’Italia che i telespettatori possono seguire questa sera giovedì 25 giugno, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV.

4 Ristoranti in Lunigiana

Siamo dunque alla decima e ultima puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti con Chef Alessandro Borghese. Il format è il medesimo: Chef Borghese visita quattro Ristoranti della Lunigiana, al confine tra Liguria e Toscana. E sceglie il migliore dopo una serie di ispezioni che si svolgono in cucina e in tutti i locali del Ristorante. A votare sono i proprietari degli altri Ristoranti, personaggi agguerriti pronti a sfidarsi con ricette caratteristiche del posto e con altre prelibatezze.

Come al solito, anche per l’ultima volta, i quattro ristoratori si confrontano con le medesime regole. A turno ciascuno ospita gli altri tre concorrenti insieme a Chef Alessandro Borghese nel suo locale. Qui lo Chef si sofferma sui dettagli e sulle caratteristiche della cucina. Nel frattempo gli altri tre ristoratori danno il loro giudizio sulla location e sulla sala. In particolare devono valutare la location, il menù, il servizio e il conto finale.

Ma il giudizio di Borghese può ribaltare la situazione. Lo Chef, infatti, dà i suoi voti che potranno confermare o modificare quanto stabilito.

Inoltre, in ogni puntata, viene riservato un bonus da 5 punti che riguarda qualche ingrediente o piatto tipico.

Nella puntata odierna tema del bonus sono gli sgabei, strisce di pasta lievitata fritte nell’olio extravergine. Ottime da abbinare a salumi e formaggi, come tradizione. Da provare anche in versione dolce.

Il vincitore ha la possibilità di fregiarsi del titolo di Miglior ristorante, oltre a ricevere 5mila euro in premio con cui può migliorare il locale.

Ecco i Ristoranti in gara

Ristorane La Corte al Castello di Ponetebosio di Silvana. Un luxury resort

Trattoria Quinta Terra di Jonathan Ristorante di un agriturismo.

Agriturismo Montagna Verde di Luca ristorante legato ad una azienda agricola di proprietà.

Ristorante Agriturismo Ca’Vidè di Francesco anch’esso legato ad una azienda agricola di proprietà

Sono locali differenti che valorizzano, ognuno in maniera propria i gusti dei prodotti del territorio lunigianese.