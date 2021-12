Zelig diretta 9 dicembre: tutti i comici sul palco nell’ultima puntata

Condividi su

Giovedì 9 dicembre, dalle 21.25 su Canale 5, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la quarta ed ultima puntata di Zelig. Dato il successo del programma Zelig si allunga di una settimana.

Nell’ultimo appuntamento salgono sul palco Gabriele Cirilli, Leonardo Manera, Teresa Mannino, i Senso d’Oppio, Max Angioni e tanti altri.

Zelig, diretta 9 dicembre, ultima puntata

Nella diretta del 9 dicembre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, dopo i saluti di rito, accolgono sul palco Max Angioni che interpreta Kevin Scannamanna. Racconta di aver partecipato a molti talent show e già si immagina in Honduras a L’Isola dei famosi. Simula il classico lancio dall’elicottero.

Torna a Zelig Pino dei Palazzi che racconta che finalmente si è sposato con una donna che ha soprannominato Sissi in quanto ad ogni richiesta risponde quasi sempre “sì sì”. Il prete è Don Silvio Sassi, che ha un piccolo difetto di pronuncia. Ha infatti la s fischiante. Gli amici hanno regalato una lavatrice vintage che risale al 1975. Oltre ad essere molto datata, è molto rumorosa.

Entra in scena Simone Barbato che consegna a Bisio il foglietto contenente ciò che andrà ad imitare. Simula la bandierina del calcio d’angolo e la pallina della roulette.

Zelig, Teresa Mannino, Marta e Gianluca

Torna Teresa Mannino che invita ironicamente il pubblico a togliere i cellulari in quanto abbiamo vissuto attaccati agli smartphone per due anni. Si sofferma poi sugli sprechi alimentari in quanto ogni anno vengono gettati tonnellate di cibo. Non sono prodotti solo dalle industrie ma anche dai singoli individui che prima riempiono il frigorifero e poi lasciano scadere gli alimenti.

Racconta poi che è sempre più complicato fare la spesa a causa dei numerosi tipi di prodotti, da quelli bio a quelli senza glutine.

E’ il momento dello speed date di Marta e Gianluca. Interpretano Livia di Ascoli e Pistacchio di Bronte. Lei racconta di avere tatuaggi e piercing. Lui invece ha due bypass. I prossimi sono Dolores di Pamplona che non perdona e Guido di Campobasso che se vede un toro se la fa addosso. Il sogno erotico di lei è farlo con un Watusso alle falde del Kilimangiaro, a lui invece basta da Trieste in giù.

Seguono Azzurra di Terni e Nero di Seppia. Lei ha creato un’associazione per la salvaguardia per le belle donne. E’ il turno di Claudio Bisio nel ruolo di “Gemeone, il maniaco di Parco Sempione”. Vanessa Incontrada invece interroga Gianluca su Noè, Giulio Cesare e sulla celebre pillolina blu.

Zelig, 9 dicembre, Maurizio Lastrico

Sale sul palco il genovese Maurizio Lastrico che prende ironicamente in giro i suoi concittadini, che faticano a lasciarsi andare. Sono avari ma hanno anche dei pregi. Sono il pesto, la focaccia, la viabilità autostradale.