In gara per Natale film Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 propone oggi il film dal titolo In gara per Natale. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche e natalizie.

La produzione è degli Stati Uniti, l’anno di realizzazione è il 2020 e la durata è di un’ora e 30 minuti. La visione è aperta ad un pubblico trasversale.

In gara per Natale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Polly Draper. Protagonisti principali sono Amelia Lewis e Vic Manning interpretati rispettivamente da Vanessa Lachey e Ryan McPartlin. Nel cast anche Polly Draper nel ruolo di Rowena Marson.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare in diverse location del Nevada.

La produzione è della Hartbreak Films in collaborazione con Lifetime Television e Nine Network Australia.

Il titolo originale è Once Upon a Main Street.

In gara per Natale – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti Amelia e Vic che sono in grande disaccordo tra di loro. Avendo caratteri differenti si è stabilita tra di loro una reciproca animosità che ha reso tutt’altro che piacevole il primo incontro.

Amelia e Vic sembrano essere sempre in competizione l’uno con l’altra. E sono in gara per acquistare una proprietà commerciale a White Oak in Nevada. Ambedue vogliono aprire il negozio che è il loro sogno. Amelia desidera gestire una boutique di Natale durante tutto l’anno, Vic invece punta ad aprire un negozio una cioccolateria.

Ambedue iniziano così a prendere contatti con l’agente immobiliare che gestisce la vendita da parte del proprietario del locale.

Amelia e Vic, anche se separatamente, hanno la stessa idea di scoprire l’identità del proprietario e fargli un’offerta personale direttamente senza passare per l’intermediario.

Spoiler finale

I due arrivano dall’anziano proprietario del locale senza preavviso e all’incirca nello stesso momento. Il proprietario però non vuole per adesso vendere il negozio a livello immediato.

Mettendo da parte le loro rivalità i due riusciranno ad evitare aiutare Elder Dubois, il vecchio proprietario, a riscoprire lo spirito natalizio. Intanto tra di loro sta nascendo un sentimento più profondo.

In gara per Natale – il cast completo

Di seguito il cast del film In gara per Natale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vanessa Lachey : Amelia Lewis

: Amelia Lewis Ryan McPartlin : Vic Manning

: Vic Manning Polly Draper : Rowena Marson

: Rowena Marson Scott Takeda : Billy Woo

: Billy Woo Moonie Fishburn : Chandra

: Chandra Sara Sanderson : Paige White

: Paige White Alex Ruiz : Alejandro Hernandez

: Alejandro Hernandez Jennifer Sommerfeld : Faye

: Faye Dan Lorge : Hotel Manager

: Hotel Manager Noelle Urbano : Linda

: Linda Kirk Gardener : Mr. Woodward

: Mr. Woodward Patrick Duffy: Elder Dubois