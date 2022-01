Primo Appuntamento 2022, al via dal 4 gennaio: cast, puntate, streaming

Condividi su

Primo Appuntamento 2022. La sesta stagione del fortunato format televisivo di Real Time prende il via martedì 4 gennaio in prima serata. Al timone del reality, prodotto da Stand by Me per Discovery Italia, sempre Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022, quando va in onda, conduttore

Il format targato Real Time va in onda a partire dal martedì 4 gennaio, dalle 21.20. Ad ospitare Flavio Montrucchio e i protagonisti della sesta edizione di Primo Appuntamento 2022 è Real Time (DTT, 31).

Flavio Montrucchio confermato per la quarta edizione consecutiva del dating show. L’ex concorrente del Grande Fratello ha preso il testimone da Valerio Capriotti (prima edizione) e di Gabriele Corsi (seconda edizione).

Soprannominato bonariamente il ‘Re dei Cuori’ di Real Time Montrucchio dal 2019 è al timone del format. Con lui anche Alessandro Pipero, maitre del ristorante stellato Pipero Roma. Nel cast di Primo Appuntamento 2022 c’è anche Mauro Cipollone, il barman che accoglie gli ospiti.

A lui il delicato compito di preparare cocktail per i protagonisti degli incontri, che devono sciogliere un po’ la tensione e fare i conti con l’ansia del primo incontro. Ad aggiungersi al cast c’è anche il cameriere Denny Morelli.

Primo Appuntamento 2022: le puntate

Primo Appuntamento 2022 avrà una durata variabile. Le puntate dovrebbero essere tra le 15 e le 20. Un numero importante, che attesta anche il successo del programma. Nel corso della quinta edizione la messa in onda del programma ha avuto fasi alterne.

Una prima parte è stata trasmessa nel gennaio 2021, mentre una seconda nel corso dei mesi estivi. Non si sa ancora quindi quale temporalità seguirà quest’anno Primo Appuntamento 2022.

In questa prima parte di stagione 2022 ci saranno 15 puntate da un’ora del martedì sera di Real Time.

Il format

Primo Appuntamento 2022 ha come protagonisti alcuni single in cerca dell’anima gemella. I protagonisti di ciascuna puntata si mettono in gioco e accettano di incontrare dei potenziali partner in appuntamenti al buio.

Con gli sconosciuti dovranno condividere sicuramente una cena e, se dovesse scattare la scintilla, se lo desidereranno, anche qualcosa in più. L’amore torna quindi sulla scena della prima serata di Real Time.

Primo Appuntamento 2022: il live streaming e on demand

Primo Appuntamento 2022 è un programma che potrà essere seguito anche in live streaming. Per chi non potesse assistere alla puntata potrà collegarsi sulla piattaforma Discovery, dove si trovano le puntate che sono anche visibili in un momento successivo on demand.

Gli abbonati al servizio pay Discovery+ possono vedere la prima puntata in anteprima: il primo appuntamento è infatti già disponibile.