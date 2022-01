Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia diretta 6 gennaio 2022: l’estrazione dei biglietti vincenti

Condividi su

Giovedì 6 gennaio, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, va in onda Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2022, condotto da Amadeus.

Nel corso della puntata il conduttore svela i biglietti vincenti della Lotteria e i premi di prima categoria. Il primo premio è di 5 milioni di euro.

Come ogni anno partecipano numerosi ospiti per una serata all’insegna dell’intrattenimento. Sono infatti presenti Beppe Fiorello, Lino Banfi, Nino Frassica, Mara Venier, Matilde Gioli, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino. Torna anche Paolo Fox per occuparsi dell’oroscopo 2022.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, diretta 6 gennaio 2022

Nella diretta del 6 gennaio Amadeus si collega con L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Spiega che i cinque biglietti vincenti della Lotteria più ambiti sono tutti milionari.

La concorrente dello Speciale Lotteria Italia è Mara Venier. Alcuni degli ignoti sono personaggi famosi. Si tratta di Francesca Chillemi, Beppe Fiorello, Matilde Gioli, Lino Banfi, Nino Frassica. Ad ognuno di loro viene associato un simbolo che servirà al termine del gioco.

Ecco gli abbinamenti degli ignoti: fotografa le nuvole, si è arrampicata fino a 4000 metri, ha la patente nautica, è un’aspirante pole dancer, ha fatto solo 12 giorni di militare. E ancora ha 20 cavalli, ha fatto il cammino di Compostela, ha falsificato la sua carta di identità.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, prime identità

L’Ignoto numero 1 è l’attrice Francesca Chillemi, ha 36 anni ed è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. La sua identità vale 5.000 euro. Per Mara Venier potrebbe essere un’aspirante pole dancer. E’ la risposta esatta. A dimostranza viene mandato in onda un filmato in cui si allena. Francesca Chillemi ha come simbolo la torcia elettrica.

L’Ignoto numero 2 è Sonia; ha 45 anni ed è nata a Cagliari. Qui Mara Venier decide di ricorrere all’indizio.

Sonia spiega che Il suo motto è “ogni lasciata è persa”. Ogni mattina quando si sveglia pensa” e anche oggi non sono diventata milionaria”. Non sarà una vip ma di strada ne ha fatta tanta. La sua identità vale 15.000 euro. Secondo al conduttrice potrebbe aver fatto il cammino di Compostela. Anche questa volta la Venier indovina il corretto abbinamento.

Interviene il Mago Andrea Paris per un gioco con le carte.

L’Ignoto numero 3 è Beppe Fiorello. E’ nato a Catania, ha vissuto a Milano e ora abita a Roma. Anche per lui Mara Venier ricorre all’indizio.

Beppe Fiorella spiega che la mattina non può rinunciare a pedalare per 15/20 minuti sul letto. Ha spesso qualcosa di meraviglioso negli occhi. Non può fare a meno di una pizza a settimana. La sua identità vale 33.000 euro con imprevisto. Secondo la corrente Fiorello fotografa le nuvole. La risposta è ancora una volta esatta. Il simbolo di Beppe Fiorello è il cappello.

Paolo Fox introduce i primi tre segni, Ariete, Toro e Gemelli spiegando come andrà il 2022.

Soliti Ignoti, le altre identità

L’Ignoto numero 4 è Silvia. Ha 42 anni è nata a Genova ma vive in provincia di Livorno. Il valore della sua identità è di 100.000 euro con imprevisto. Secondo Mara Venier la signora potrebbe avere 20 cavalli. Risposta ancora esatta. La signora Silvia è un’insegnante di equitazione.

L’Ignoto numero 5 è l’attrice Matilde Gioli, protagonista della fiction Doc- Nelle tue mani che torna il 13 gennaio in prima serata su Rai 1 con la seconda stagione. La raggiunge anche Gianmarco Saurino, altro interprete della serie.

Il valore del passaporto è 3.000 euro. Per Mara Venier l’attrice si è arrampicata fino a 4.000 metri. La conduttrice non sbaglia un colpo. Con un’altra risposta esatta il montepremi è arrivato a 156.000 euro. La Gioli è abbinata all’impronta digitale.

Paolo Fox prosegue nell’illustrazione del segno. E’ il turno di Cancro, Leone e Vergine.

Le ultime identità

L’Ignoto numero 6 è invece Lino Banfi. Il suo vero nome è Pasquale Zagaria, è nato ad Andria e vive a Roma. Anche per lui Mara Venier chiede l’indizio. Ha fatto come mestiere il posteggiatore abusivo a Milano. Ha fatto anche il gettonista. Una lettera ha cambiato la sua vita.

Il valore dell’identità è 24.000 euro. Secondo la concorrente ha fatto solo 12 giorni di militare. La risposta questa volta è errata. A Banfi è associato come simbolo gli occhiali da sole.

E’ il momento dell’Ignoto numero 7, Carlotta. Ha 35 anni e viene da Roma. Come abbinamenti sono rimasti ha la patente nautica, ha fatto solo 12 giorni di militare, ha falsificato la carta di identità. Il valore del passaporto è 64.000 euro.