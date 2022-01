Bake off Italia Dolci sotto un tetto 2022, Montrucchio dal 7 gennaio: dove in tv e anticipazioni

Condividi su

Bake off Italia – Dolci sotto un tetto 2022. Dopo l’esordio della nuova edizione di Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio torna in tv con un nuovo programma in prima serata su Real Time da venerdì 7 gennaio ed in anteprima streaming su Discovery +.

Bake off Italia – Dolci sotto un tetto 2022: quando in tv e dove

Inizio con il botto per Flavio Montrucchio che da gennaio è in video con due format: Primo appuntamento e Bake off Italia – Dolci sotto un tetto 2022. Save the date, è proprio il caso di dirlo.

Gli amanti dei cooking show non possono perdere la prima puntata dello spin-off della popolare trasmissione tv Bake Off, che prende il via dal 7 gennaio 2022. Gli appassionati del genere potranno trovare Flavio Montrucchio e i protagonisti di Bake off Italia – Dolci sotto un tetto 2022 su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre). Ed in anteprima streaming su Discovery +.

Radio Italia è l‘emittente radiofonica ufficiale anche di “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”. L’emittente dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia.

La seconda stagione tanto attesa è prodotta da Banijay Italia per Discovery Italia in prima serata alle ore 21:25 circa. I concorrenti sono coppie di coniugi, fidanzati e parenti che si sfidano a colpi di zucchero, burro, cioccolato e molto altro per impressionare i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Bake off Italia – Dolci sotto un tetto 2022: puntate e location

Nel corso dei 5 episodi, ciascuno di sessanta minuti, i pasticcieri amatoriali affrontano in ogni puntata una prova creativa e una tecnica, in cui testare non solo le abilità culinarie di ogni coppia, ma anche la capacità di fare squadra e lavorare insieme.

Ogni settimana i concorrenti si sfideranno. Nella prima sfida ci saranno ospiti speciali sempre diversi, che controllano i concorrenti all’opera dispensando consigli per il miglior esito possibile.

Location del format targato Real Time, anche nella seconda edizione sarà la spettacolare Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, uno degli edifici più belli e affascinanti della Lombardia. La prima edizione è stata vinta da “I conviventi” la coppia formata da Francesco Gabellino e Lino Cavraro.

A giudicare il lavoro fatto saranno i 3 ‘veterani’ di Bake Off Italia.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso del primo appuntamento saranno ospiti Nicola e Mario Fiasconaro, padre e figlio star della pasticceria siciliana. Il loro fiore all’occhiello è una rivisitazione del classico panettone che è diventato un cult.

Tra le novità c’è anche quella del ruolo sempre più attivo del conduttore, che si cimenterà nella preparazione di qualche dolce. Ad aiutarlo sarà il tutor della settimana.