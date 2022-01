Domenica In 9 gennaio, ospiti Mara Venier: Argentero, Civitillo, Al Bano, Travaglio

Condividi su

Domenica In 9 gennaio: Mara Venier torna in onda con una nuova puntata del popolare talk show dalle 14.00 su Rai 1 con un parterre ricco di ospiti e novità. Torna Pierpaolo Pretelli, si parla di musica e Sanremo 2022. Poi seguono una intervista a Giovanna Civitillo ed una a Luca Argentero.

Domenica In: spazio Covid

Torna anche lo spazio Covid e vaccini: in studio il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, il prof. Luca Richeldi, pneumologo del policlinico ‘Gemelli’ di Roma e il cantante Albano Carrisi, positivo al Covid alcune settimane fa.

In collegamento, inoltre, il prof. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova; Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria e il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.

Ospiti Domenica In 9 gennaio 2022: Luca Argentero

Le anticipazioni sugli ospiti di Domenica In del 9 gennaio 2022 svelano che nel salotto televisivo di Mara Venier ci saranno come sempre tanti ospiti noti e popolari. La conduttrice accoglierà in studio Luca Argentero. Giovedì 13 gennaio tornerà in onda in prima serata su Rai 1 Doc-Nelle tue mani 2.

Nella fiction, Luca Argentero interpreta il ruolo del protagonista Andrea Fanti. Nella nuova stagione della serie tv di Rai 1 si affronterà anche un tema molto delicato e drammatico, ovvero quello della pandemia da Covid 19. Che ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale.

Nel salotto di Mara Venier, l’attore svelerà anche qualche altra anticipazione sulla seconda stagione della fortunata fiction.

Domenica In del 9 gennaio: il talk Tutti pazzi per Sanremo

Nella puntata del 9 gennaio di Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier ci saranno anche Al Bano, Riccardo Fogli, Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Alba Parietti e Bobby Solo, in uno spazio dedicato alla più celebre kermesse musicale italiana: il Festival di Sanremo.

L’edizione 2022 prenderà il via l’1 febbraio e avrà come conduttore per la terza volta consecutiva Amadeus. Torna Pierpaolo Pretelli dopo l’assenza della scorsa settimana a Domenica in. Pretelli, insieme alla band di ‘Domenica in’, si esibirà cantando alcuni successi del Festival di Sanremo.

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In 9 gennaio anche Giovanna Civitillo, moglie del conduttore ravennate, che si aprirà a ricordi ed emozioni in una lunga intervista. E svelerà anche qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali

Domenica In 9 gennaio: Marco Travaglio ricorda Indro Montanelli

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 9 gennaio 2022 ci sarà anche il giornalista Marco Travaglio. Si parlerà del suo libro “Indro, il 900″ dedicato al suo maestro Indro Montanelli.