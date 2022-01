Amici 21 diretta 9 gennaio: torna Arisa, Coetz ospite, new entry e sfide

Condividi su

Amici 21 torna oggi, domenica 9 gennaio 2022, dalle 14 su Canale 5. Un nuovo imperdibile appuntamento con la scuola di talenti di Maria De Filippi, tra gli ospiti: Coez, che presenterà il suo nuovo singolo, e Arisa, che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola.

Amici 21 diretta 9 gennaio anticipazioni puntata: Coetz e Arisa ospiti, Lda vs Berna

Tra pochissimo prenderà il via una nuova puntata di Amici 21, dove non mancheranno le sorprese, ma anche tante emozioni. Attesa la sfida tra Lda e Berna, ci sarà una new entry: Alice. Torna Arisa, stavolta come guest per giudicare i cantanti.

Ospite d’onore Coetz. Non mancheranno anche dei momenti di gossip, come il primo bacio tra Alex e Cosmary.