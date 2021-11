Ballando con le Stelle diretta 20 novembre: Lucarelli-Morgan, ballerino per una notte

Condividi su

Ballando con le stelle 20 novembre diretta: manca poco all’inizio dell’attesissima sesta puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci che prende il via alle 20.35 su Rai 1 con tante novità. Lillo e Paolo Calabresi ballerini per una notte.

Ballando con le Stelle 20 novembre anticipazioni: ballerino per una notte

Saranno Lillo e Paolo Calabresi sono i protagonisti dello spazio “Ballerino per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, in onda sabato 20 novembre alle 20.35 su Rai1. I due attori saranno accompagnati in pista rispettivamente dalle maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira, regalando grandi emozioni e coinvolgenti coreografie.

La loro esibizione sarà oggetto di valutazione da parte della giuria di esperti in studio e il voto totalizzato diventerà un “bonus”. Il tesoretto si andrà poi ad aggiungere successivamente al punteggio totalizzato da una delle coppie in gara.

Le coppie che sfideranno a colpi di danza sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Ballando con le Stelle 20 novembre diretta: sorprese in pista

La sesta puntata del dance show di Rai 1 prende il via come di consueto alle 20.35. Milly Carlucci e Paolo Belli (elegantissimi) salutano i protagonisti, la giuria, la tribuna del popolo Rossella Erra, Matano, Bruzzone e Mussolini. Le votazioni social sono aperte.

Si apre con una canzone dei Queen, una cosa non a caso, poiché si è voluto ricordare un appuntamento di Rai 1 dedicato alla celebre band il 24 novembre, un omaggio per i 30 anni dalla scomparsa di Freddy Mercury. La gara non procede come di consueto.

La prima sorpresa

Si comincia con una sorpresa dedicate alle coppie nella loro interezza. La prima sorpresa è una prova da trenta punti per la coppia più meritevole. Sul led wall si mostrerà un contatore con un anno, ad ogni anno è abbinata una canzone. Le coppie dovranno ballare senza aver provato il ballo.

L’esibizione dura 50 secondi, i primi 25 in coppia con il maestro, gli ultimi 25 secondi saranno fatti dai concorrenti da soli. I primi a scendere in pista sono Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale con il brano ‘A Saint Tropez’. Seconda coppia è quella di Memo Remigi e Maria Ermachkova. L’anno è il 1995 e il brano è Scatman.

A scendere in pista sono Arisa e Vito Coppola. L’anno è il 2010 e il brano Waka Waka. L’esibizione non ha convinto del tutto Guillermo Mariotto. Scendono in pista Valeria Fabrizi e Filippo Giordano. L’anno è 1987 e il brano è Welcome to the jungle.

Valeria Fabrizi è stata strepitosa, esuberante e regina dello stile e dell’eleganza. In pista arrivano Federico Lauri e Anastasia Kuzmina. L’anno è il 1982 ed il brano è Eye of the tiger. Carolyn, Selvaggia e Mariotto fanno i complimenti alla coppia.

E’ la volta di Morgan con Alessandra Tripoli. L’anno è il 1984 e il brano è Wild Boys. E’ un nuovo Morgan, perché si è tagliato i capelli colorati di rosa. Ha dato dimostrazione di avere grande forza fisica. Scendono in pista Andrea Iannone e Lucrezia Lando.

L’anno è il 1989 e il brano è Lambada. Iannone molto sensuale e bravissimo. “Il suo lato sexy sta venendo fuori” dice Selvaggia Lucarelli. E’ la volta di Alvise Rigo e Tove Villfor. L’anno è il 1978 e il brano è Macho man. Mariotto: “Questo è un vero macho man“.

Ed infine scendono in pista Sabrina Salerno e Samuel Peron. L’anno è il 1977 e il brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà. E’ stato proposto il remix della canzone e non quella originale. I 30 punti vanno ad Andrea Iannone.

Ballando con te: le coppie

Le due coppie che si sfideranno sono Alessandro Romano e Nicole Murvano contro Giulia Casalegno e Fabio Boscolo. La prima coppia ammette di conoscersi da tempo, non sono fidanzati ma amici, hanno vinto tanti premi e sono pronti a vincere.

La seconda coppia balla insieme da tre anni. Lui ha avuto diversi problemi, ma ora ha superato tutto. Lei dice di lui che è molto dolce, ma anche molto critico. Lei ha un carattere forte che aiuta a spronare Fabio a non abbattersi mai. Una coppia dolce e unita.

Bravissime entrambe le coppie che ci hanno regalato delle grandi acrobazie. Passano alla puntata finale Alessandro e Nicole.

Ballando con le stelle 20 novembre diretta: Memo Remigi Maria Ermachkova

La prima coppia a scendere in pista a Ballando con le Stelle 20 novembre è quella di Memo Remigi e Maria Ermachkova. Prima della performance viene mandata in onda una clip dove a prendere la parole è il figlio di Memo, che racconta di come il loro rapporto sia molto bello e solido.

La coppia si esibisce sulle note di un Rock ‘n roll. Il ballo è un jive. Smith elogia ma vuole ancora di più. Canino ammette che non è la performance che più gli è piaciuta in assoluto. L’esibizione non convince del tutto gli altri giurati, anche se il livello è sempre altissimo.

La coppia totalizza 32 punti.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: contento di essere a Ballando

Paolo Belli ricorda che due settimane fa e la scorsa settimana Andrea ha avuto dei problemi di salute. Come andrà questa sera? Nelle clip della settima si vede un Iannone sempre determinato e contento di vivere questa esperienza. Ballando gli ha dato spensieratezza e quel sentirsi sempre vivo, che piace tanto.

Andrea non pensava che dietro ai balli ci fosse tanto impegno, dedizione e studio. Ma da bravo sportivo, lui vuole vincere questa sfida. E chissà se non ci riuscirà. La coppia si esibisce in un valzer sulle note del riadattamento Sono solo questa sera senza di te.

Carolyn nota l’intensità degli sguardi che si sono scambiati ballerino e maestra durante la performance. Il ballo non è solo fatto di passi, ma anche di momenti ed intensità. Guillermo Mariotto sta ancora aspettando che finiscono i preliminari.

Anche per Selvaggia la performance non è abbastanza per una sesta puntata. Mussolini è invece soddisfatta: “E’ una coppia che fa sognare“. “Ha cambiato atteggiamento, postura, approccio” ha fatto notare la Bruzzone, che elogia invece il passo avanti che ha fatto il concorrente.

La coppia totalizza 35 punti a cui vanno aggiunti i 30 punti ottenuti nella precedente manche. Totale quindi è di 65 punti.

Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale: oltre i passi anche l’italiano

La concorrente sta ancora cercando disperatamente di imparare l’italiano. Ma non è facile per lei, Specialmente considerati i tempi ristretti che le impongono uno stress non indifferente. Simone ormai riconosce i suoi momento down e cerca in tutti i modi di aiutarla.

Loro affrontano tutto con il sorriso. La coppia si esibisce in una salsa con le note di Mambo italiano. Pareri discordanti da parte dei giurati. Smith ammette che questa non è stata la miglior performance fatta. A Mariotto, Bianca fa una gran tenerezza.

Matano fa notare che la giuria è troppo buona questa sera. Zazzaroni riconosce nella performance vista un ballo che è facilmente riproducibile anche a casa. Per lui, Bianca è la più brava.