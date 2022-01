Amici 21 diretta 23 gennaio: classifica, ospiti, eliminati

Condividi su

Oggi domenica 23 gennaio va in onda la diciassettesima puntata di Amici 21 di Maria De Filippi. Segui con noi la diretta su Canale 5 e Mediaset Play dalle ore 14.00.

Amici 21 diretta 23 gennaio: le anticipazioni

Le anticipazioni della puntata del 23 gennaio di Amici 21 rivelano che tutti i ragazzi hanno conquistato la maglia del serale (tranne Rea che è stata eliminata).

Ci saranno nuove sfide per i ragazzi che dovranno infatti difendere la maglia del serale, mostrandosi pronti e preparati per ogni sfida ed esibizione. Prende il via la nuova puntata di Amici 21, con tutti i giudici in presenza. I ragazzi che rischiano il banco sono tanti.

Comunicazione per Albe, per la puntata di oggi la sospensione delle maglie è annullata. Disaccordo tra i giudici circa le eliminazioni e le classsifiche.

Gerry Scotti sarà l’ospite che giudicherà i ragazzi.

Il primo ad esibirsi è Alex, che prende 8. E’ la volta di Aisha, si prosegue con Cristical e Calma. Ed ancora Lda, Albe e Sissi.

E’ la volta di Rea e Luigi. Nella classifica finale Rea è a rischio eliminazione. La produzione ha deciso che il destino dell’ultimo classificato deve essere rimesso al giudizio del professore di riferimento.

La classifica dei cantanti invece prevede all’ultimo posto Albe. Rea è l’ultima nella classifica di Pippo Baudo, che al contrario si salva nella classfica di Linus. Crytical è invece ultimo nella classfica di Linus.

Rudy accetta la decisione delle classifiche e opta per l’eliminazione di Rea.