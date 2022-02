Domenica In 6 febbraio, Mara Venier e i 25 cantanti del Festival di Sanremo 2022

Condividi su

Domenica In 6 febbraio: puntata speciale per Mara Venier che eccezionalmente condurrà il nuovo appuntamento dal teatro Ariston di Sanremo, dove si riaccenderanno le luci per ospitare nuovamente gli artisti protagonisti del Festival.

Domenica In 6 febbraio: Speciale Sanremo

Consueta puntata post Festival per Mara Venier che anche quest’anno incontrerà i 25 cantanti protagonisti della settantaduesima edizione della popolare kermesse musicale. Dopo la consueta esibizione gli artisti si intratterranno con gli intervenuti per rispondere alle domande di opinionisti e critici presenti. Christian De Sica, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri sono nel parterre degli ospiti

Come da tradizione l’ultimo artista che si esibirà sarà il vincitore di Sanremo 2022. Eccezionalmente Domenica In 6 febbraio non finirà la messa in onda alle 17, ma proseguirà fino alle 18.45.

Domenica In 6 febbraio: le esibizioni dei cantanti

Ana Mena – “Duecentomila ore” di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” di L. Cherubini – R. Onori

Fabrizio Moro – “Sei tu” di F. Moro – R. Cardelli

Irama – “Ovunque sarai” di F. M. Fanti – G. Colonnelli – G. Nenna

Iva Zanicchi – “Voglio amarti” di E. Di Stefano – I. Ianne – V. Mercurio – C. Valli

Elisa – “O forse sei tu” di E. Toffoli – D. Petrella

Aka 7even – “Perfetta così” di L. Marzano – V. Colella – M. E. Kleinschmidt – G. Vizzi – R. L. Patriarca

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao” di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata – C. Drago – S. Privitera

Achille Lauro – “Domenica” di L. De Marinis – S. P. Manzari – D. Petrella – M. Ciceroni – M. Cutolo – G. Calculli

Giusy Ferreri – “Miele” di D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate

Dargen D’Amico – “Dove si balla” di J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – A. Bonomo

Emma – “Ogni volta è così” di D. Petrella – E. Marrone – D. Faini

Gli altri cantanti

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica” di Ditonellapiaga – D. Rettore – A. Casagni –

B. Ventura – E. Castroni – V. Smordoni

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” di Pacifico – G. Truppi – N. Contessa – G. Pallotti – M. Buccelli

Le Vibrazioni – “Tantissimo” di R. Casalino – N. Verrienti – F. Sarcina

Mahmood e Blanco – “Brividi” di A. Mahmoud – R. Fabbriconi – M. Zocca

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” di F.A. Musumeci – F. De Marco – F. Ferracuti – A. Moroni – M. Matera

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare” di F. Ilacqua

Rkomi – “Insuperabile” di A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti

Yuman – “Ora e qui” – di T. Di Giulio – Yuman – F. Cataldo

Sangiovanni – “Farfalle” di di Sangiovanni – A. La Cava – S. Tognini

Michele Bravi – “Inverno dei fiori” di Cheope – M. Bravi – A. Raige Vella – F. Abbate – F. Catitti

Noemi – “Ti amo non lo so dire” di A. Mahmoud – A. La Cava – D. Faini

Tananai – “Sesso occasionale” di D. Simonetta – P. Antonacci – A. Raina – A. Cotta Ramusino

Matteo Romano – “Virale” di A. La Cava – F. Rossi – M. Romano – D. Faini