Non è L’arena 6 febbraio dal business delle mascherine a Sanremo 2022

Questa sera, domenica 6 febbraio, torna Non è l’Arena. Il programma di Massimo Giletti va in onda in diretta alle 21.15 su La7 e torna nel palinsesto dell’emittente nella prima serata del giorno festivo. Dopo lo scorso appuntamento, ecco, nei dettagli, gli argomenti dei quali si occupa il padrone i casa nella puntata odierna e gli ospiti che intervengono a seconda dei temi affrontati.

Non è L’arena 6 febbraio, faccia a faccia con Giorgia Meloni.

La prima ospite della serata è Giorgia Meloni. La sua presenza presuppone una riflessione sull’attualità politica e sul dibattito interno al centrodestra. Questo è il motivo per il quale protagonista del faccia a faccia con Giletti sarà la leader di Fratelli d’Italia. Tra l’altro Giorgia Meloni torna anche sulla recente elezione del Presidente della Repubblica Sergio Matterella che ha determinato la crisi nelle forze politiche del centro destra.

Le nuove misure del governo per la pandemia da Covid

Nella puntata di domenica 6 febbraio, Giletti si pone una domanda alla quale, insieme ai suoi ospiti cerca di dare una risposta. La domanda è la seguente: quali saranno le nuove misure del governo che portano il Paese verso la riapertura delle attività? E poi ancora: Ma quando si raggiungerà davvero quest’obiettivo?

Molte le categorie in ginocchio. Tra queste c’è sicuramente quella dei ristoratori danneggiati non solo dal virus che ne ha svuotato i locali di clienti ma anche dal caro bollette.

Giletti darà loro voce ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento. Ma poi ci sono stati anche imprenditori che si sono approfittati di questa emergenza con il business delle mascherine Ffp2. Di tutto questo se ne parlerà con Guido Crosetto, Alessia Morani, Paolo Agnelli, Michel Martone e Matteo Bassetti.

Focus sul festival di Sanremo 2022

A poche ore dalla conclusione, non poteva mancare tra i temi della puntata, un focus su Sanremo 2022. L’edizione numero 72 della kermesse canora, che ha registrato ascolti da record, ha anche sollevato tante polemiche per i temi trattati. In studio per il dibattito Vladimir Luxuria, Maurizio Gasparri Luca Telese, Sonny Olumati e Tezeta Abraham. Presente anche Morgan all’anagrafe Marco Castoldi.