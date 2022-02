Guess my age La Sfida 10 febbraio: Scintilla ospite della serata

Condividi su

Guess my age indovina l’età – La sfida torna giovedì 10 febbraio alle 20.30 su TV8 con un nuovo appuntamento che avrà come ospite il comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli. Alla conduzione Max Giusti.

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, sarà ospite della nuova puntata di Guess my age. Il comico, tra i volti più amati di “Colorado”, si è fatto apprezzare da anni ormai per la sua ironia e simpatia. Scintilla ha lavorato in tv, tra i tanti, anche con Ezio Greggio, Paolo Ruffini, Frank Matano, Belen Rodríguez.

Recentemente ha partecipato a ‘Back to school’ su Italia 1. Nel programma di Max Giusti, il comico dovrà aiutare i concorrenti ad indovinare l’età dei personaggi proposti.

Guess my age indovina l’età – La sfida: il format

La nuova edizione di Guess my age indovina l’età – La Sfida ha preso il via dal 7 febbraio. La nuova formula prevede che al concorrente di ciascuna squadra sia affiancato un personaggio noto. Nella prima settimana saranno ospiti: Alvise Rigo, Debora Villa, Guillermo Mariotto.

Ed ancora Paola Caruso, Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Martin Castrogiovanni, Gianluca Scintilla Fubelli, Fru e Ciro. Il format si rinnova quindi con la versione La Sfida, che prevede la presenza, in prima tv assoluta su TV8, dal 7 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

Nel nuovo meccanismo di gioco si fronteggiano due squadre, ciascuna composta da un personaggio famoso e un concorrente con un sogno da realizzare. Nella prima settimana sono stati ospiti Alvise Rigo e Debora Villa (lunedì 7 febbraio), Guillermo Mariotto e Paola Caruso (martedì 8 febbraio), Giovanni Ciacci e Vera Gemma (mercoledì 9 febbraio).

Martin Castrogiovanni e Gianluca Scintilla Fubelli ci saranno giovedì 10 febbraio, mentre Fru e Ciro di The Jackal arriveranno venerdì 11 febbraio.La squadra che si classifica con il montepremi più alto accede alla manche finale, in cui gioca con l’ultimo sconosciuto per aggiudicarsi la somma in palio.

Il programma è scritto da Max Novaresi, Ilenia Ferrari, Giuliano Rinaldi e Marco Soprano, e diretto da Alessio Pollacci.

Gianluca Fubelli in arte Scintilla: breve bio e carriera

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla è nato a Roma il 9 aprile 1973. Il comico e conduttore televisivo deve la sua popolarità anche alla partecipazione a Colorado” su Italia 1. Nel 2017 e nel 2018 ha condotto il programma insieme con Paolo Ruffini e Federica Nargi, quella del 2019 con lo stesso Ruffini e Belen Rodríguez.

Gianluca è anche un attore. Ha recitato, tra gli altri, nei film “Area Paradiso” (2011) con Diego Abatantuono e Ale e Franz e “Tutto molto bello” (2014) con Paolo Ruffini e Frank Matano. Nel 2019 Ezio Greggio lo ha voluto nel programma “La sai l’ultima – Digital Edition”, in prima serata su Canale 5, come caposquadra dei comici insieme con Biagio Izzo e Maurizio Battista.

Nel 2021 è ospite di “Stasera è tutto possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai2, di “Deal with it” presentato da Gabriele Corsi su NOVE, e di “Game of Games” con Simona Ventura su Rai2. A gennaio 2022 ha partecipato al programma “Back to School” di Nicola Savino su Italia 1.