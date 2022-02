Striscia la notizia, Silvia Toffanin al fianco di Greggio: e Iacchetti?

Condividi su

“Striscia la Notizia“, la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin debutta al fianco di Ezio Greggio da lunedì 21 a sabato 26 febbraio alle 20.40 su Canale 5. Occhi puntati quindi per questo cambio di conduzione al bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Striscia la notizia: Silvia Toffanin in coppia con Ezio Greggio

Grandi novità per Striscia la notizia, poiché da lunedì 21 febbraio ci sarà una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. La padrona di casa di “Verissimo” ha accettato l’invito di Antonio Ricci per ricoprire un ruolo inedito. Al fianco di Silvia Toffanin ci sarà Ezio Greggio.

Quest’ultimo è reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzo Iacchetti. Per quanto tempo ci sarà la coppia Greggio-Toffanin alla conduzione di Striscia la notizia? L’inedita coppia rimarrà al timone del programma per l’intera settimana, per poi passare il testimone, lunedì 28 febbraio, a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Striscia la notizia: Che fine ha fatto Enzo Iacchetti?

In queste ultime puntate il tg satirico è stato condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari. La coppia di comici siciliani che aveva preso il testimone proprio da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ricordiamo che quest’ultimo era risultato positivo al Covid-19. Mentre Ezio Greggio aveva trascorso un periodo in quarantena.

La coppia avrebbe dovuto condurre fino al passaggio della conduzione a Manzini-Scotti. Ma il Coronavirus ha cambiato tutto, fatto saltare i piani e modificato la scaletta. Grande attesa quindi per Silvia Toffanin, personaggio tv legato al programma Verissimo.

Silvia Toffanin: breve bio e carriera

Silvia Toffanin, classe 1979, è originaria di Marostica dove ha iniziato la sua carriera come modella. Nel 1997 partecipa a Miss Italia e da quel momento si è fatta notare per la sua bellezza e bravura. Dopo aver fatto la Letterina a Passaparola su Canale 5, partecipa ad altri programmi tv.

Nel 2002 arriva il debutto come conduttrice nel programma Nonsolomoda e come inviata, nel 2003 di Popstars su Italia 1. Nel 2006 è subentrata a Paola Perego nella conduzione del programma Verissimo. Da anni Silvia Toffanin è partner di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset.

La coppia, che sta stabilmente insieme dal 2002, ha avuto due figli: Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.