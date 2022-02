Masterchef Italia diretta 10 febbraio: Skill test, Mystery box, ospiti, eliminati

Condividi su

MasterChef Italia giovedì 10 febbraio: alle 21.15 prende il via un nuovo doppio appuntamento con il talent culinario su Sky e in streaming su NOW. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli accoglieranno Iginio Massari e Terry Giacomello.

Masterchef 10 febbraio: ospiti e anticipazioni

Grandi emozioni questa sera a MasterChef Italia 10 febbraio, poiché tra le postazioni dei 9 cuochi amatoriali rimasti in gara, arriveranno infatti due ospiti d’eccezione: il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari per la sua immancabile prova di pasticceria, uno dei peggiori incubi di ogni edizione; e Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione.

La serata inizia con il sapore salato dell’acqua del mare, protagonista della Mystery Box di questa settimana. Gli aspiranti chef dovranno realizzare un piatto usando proprio questa acqua. Per l’Invention Test degli episodi di giovedì 10 febbraio – alle 21.15 su Sky Uno.

Sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – la Masterclass si confronterà con Iginio Massari. La prova sarà adrenalica e difficile. Arriva un nuovo Skill Test per la Masterclass il cui tema sarà la trasformazione degli ingredienti.

L’ospite Terry Giacomello, lo chef che ha fatto della cucina un esperimento scientifico, condurrà i concorrenti attraverso tre prove impossibili. I concorrenti che riusciranno a superare la prova proseguiranno il percorso. Per ghi altri invece non rimane che togliere per sempre il grembiule.

Inizia la diretta della puntata di Masterchef 10 febbraio.

Masterchef 10 febbraio: Mystery box

Sono rimasti 9 concorrenti, la Masterclass si è ormai ridotta moltissimo. Per i concorrenti rimasti in gara è davvero un onore essere arrivati a questo punto. Diventari grandi in cucina significa anche padroneggiare la tecnica.

Questa è quello che valuteranno i giudici questa sera. I concorrenti alzano aprono la Mystery Box. Contiene una boccettina d’acqua marina. I ragazzi stanno cercando di creare dei piatti originali introducendo anche l’elemento della Mistery Box.

L’acqua di mare ha creato dei problemi ad alcuni aspiranti chef. Si passa agli assaggi da parte dei giudici. Il primo piatto che assaggiano è quello di Carmine, che ha preparato Mare. Il piatto piace. Il secondo piatto è quello di Mime.

Lei ha preparato il Cannolo giapponese. Carmine vince la gara.

Invention test

La gara si fa sempre più difficile. Entra Iginio Massari, il Maestro della pasticceria italiana. “Oggi chi non sa se ne va a casa” dice Iginio. Si sta per affrontare una tecnica molto difficile. Sotto la prima cloche 4 tortine a forma di goccia, a forma di gemma, e a forma di intreccio.

La glassa a specchio è il tema di questo invention test. E’ molto difficile rifarla. Carmine sceglie Mime e Elena per quelle tortine più facili da preparare. Nicky, Federico e Lia hanno le tortine con media difficoltà. Mime su Iginio Massari: “Non abbassa mai gli occhi, ci voleva lui come abbattitore”.

Tracy è in lacrime. Anche Polone è in crisi perché non è riuscito a fare un buon lavoro. Si inizia a degustare il piatto di Carmine, Rosso di sera buongusto si spera. La glassa non va bene. La seconda è Mime, la terza è Elena.

Nessuno dei piatti riesce a raggiungere l’obiettivo.