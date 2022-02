Stasera in tv venerdì 11 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 11 febbraio 2022. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Su La7 invece l’attualità con Propaganda Live con Diego Bianchi.

Stasera in tv venerdì 11 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. Tra le novità della terza edizione dello show condotto da Milly Carlucci, anche un pool guidato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Inoltre le sei puntate vedranno come ospite speciale Vito Coppola, vincitore con Arisa di Ballando con le stelle, che danzerà con i concorrenti mascherati.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè apre la puntata con un documentario originale che guarda la storia dell’arte attraverso i colori, in particolare il blu. Inesistente nella preistoria, poco amato dai greci e dai romani, il blu comincia ad affermarsi nel Medioevo.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero scopriamo gli aggiornamenti su alcuni casi irrisolti. Come quello di Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici, la cui morte è ancora un mistero: che legame aveva con Barbara, la donna arrestata dopo che aveva ritrovato il corpo di Gigi lo scorso 20 dicembre?

Su Canale 5, invece, alle 21.20, la fiction Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada. Titolo dell’episodio di stasera: Il colpo dell’angelo. In una banca di Arezzo irrompe una banda di rapitori. Dopo aver preso il denaro, cercano di strappare la valigetta al proprietario di un bar, che reagisce e viene ucciso. Il vicequestore Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) scopre che un senzatetto ha assistito all’omicidio.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Quando archivieremo la variante Omicron? Che Italia vedremo con il nuovo Presidente della Repubblica? Se lo chiedono questa sera Diego Bianchi e i suoi ospiti, tra interviste, servizi, incursioni scanzonate sui social.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Qual è il miglior ristorante di Pantelleria? Ad Alessandro Borghese l’ardua sentenza, dopo aver testato i locali Altamarea, La conchiglia, Rifugio Firiciakki e Trattoria Runcune. Lo special è il cuscus pantesco.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate alle migliori imitazioni dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Per gli appuntamenti live con i nuovi personaggi del comico genovese bisognerà attendere il 25 febbraio.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Parte da Siena il nuovo viaggio di Damiano Carrara e Katia Follesa alla ricerca della migliore pasticceria. Tra le novità: un advisor, esperto della pasticceria, che suggerirà il pasticcino d’eccellenza da assaggiare.

I film di questa sera venerdì 11 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Brian G. Hutton, I guerrieri, con Clint Eastwood, Telly Savalas. Francia, 1944. Dopo lo sbarco in Normandia, un soldato americano scopre che i tedeschi custodiscono una quantità enorme di lingotti d’oro in una cittadina.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2002, di Corey Yuen e Louis Leterrier, The Transporter, con Jason Statham, Qi Shu. Frank Martin (Jason Statham), ex agente delle forze speciali, si guadagna da vivere facendo l’autotrasportatore per la criminalità. Un giorno, in un’enorme borsa, trova Lai (Qi Shu), la figlia di un boss cinese che doveva essere eliminata. Per i due iniziano spericolate avventure dove la posta in gioco è la loro vita.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 1984, di Richard Tuggle, Corda tesa, con Clint Eastwood, Genevieve Bujold. Wes Block, investigatore di New Orleans, indaga su una serie di delitti a sfondo sessuale. Gli indizi sono pochissimi e per trovare la pista giusta inizia a frequentare locali equivoci.

Su Cine34, invece, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, con Ben Gazzara. Nel carcere di Poggioreale, un detenuto, noto come “il professore”, ottiene il rispetto sfidando un boss e prendendo il suo posto. Intanto, aiutato dalla sorella, porta avanti i suoi affari.

Stasera in tv venerdì 11 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 1992, di Mick Jackson, Guardia del corpo, con Kevin Costner, Whitney Houston. Frank, ex bodyguard del Presidente degli Stati Uniti, accetta un nuovo incarico: proteggere Rachel Marron, una famosa rockstar che viene perseguitata da un maniaco.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Robert De Niro, The Good Shepherd – L’ombra del potere, con Matt Damon. Attraverso la vita dell’agente idealista Edward Wilson, si racconta la storia americana dell’immediato dopoguerra e la nascita della Cia.