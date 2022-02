Il Cantante Mascherato diretta 11 febbraio: fuori Gallina, è Fiordaliso

Condividi su

Venerdì 11 febbraio, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Torna lo show condotto da Milly Carlucci nel quale alcuni vip si esibiscono celandosi dietro delle maschere.

I personaggi in gara nella terza edizione sono la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago.

In giuria ritroviamo Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa. Presente anche il pool investigativo guidato da Sara Di Vaira.

Nella prima puntata i protagonisti duettano con alcuni ospiti. Si tratta di Marco Masini ,Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena ,Orietta Berti, i Cugini di Campagna, Morgan, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. Anche Arisa duetta con uno dei personaggi.

Al termine delle esibizioni sarà svelata l’identità di due maschere.

Il Cantante Mascherato, diretta 11 febbraio

Nella diretta di venerdì 11 febbraio Milly Carlucci saluta il pubblico ritrovato e la giuria. La prima puntata è dedicata ai duetti. Le maschere infatti si esibiscono con alcuni vip. La conduttrice prima di iniziare spiega che i giudici potranno fare delle domande ai protagonisti.

Ad aprire le danze è La Volpe che canta insieme ai Cugini di Campagna Zitti e Buoni. Iniziano che i Cugini di Campagna che dedicano una versione particolare di Anima Mia dedicando ai Maneskin, per la diatriba che c’è stata tra i due gruppi.

La Volpe racconta di essere scattante, intelligente ed astuto come il personaggio che interpreta. Per merito del suo lavoro ha indossato molte maschere. Crede molto nell’amicizia.

Secondo la Balivo, Insinna ed Arisa potrebbe essere Paolo Conticini. Facchinetti invece ipnotizza Emanuele Filiberto di Savoia. Facchinetti chiede se al Vip piace la pizza. La risposta è “abbastanza”.

La seconda maschera ad esibirsi è la Medusa. Interpreta con Cristiano Malgioglio L’importante è finire.

La Medusa spiega che le piace trasformarsi perché si annoia facilmente. La spaventa la routine e vuole tirar fuori il suo lato più sensuale e ribelle. E’ una donna single che lavora e che deve lavorare di più per affermarsi. Adora la trasparenza e le sfide.

Per Flavio Insinna è Alba Parietti mentre Facchinetti opta per Bianca Guaccero. Arisa ipotizza Silvia Mezzanotte. Per Caterina Balivo potrebbe essere Bianca Atzei.

Arisa chiede alla Medusa se è diventata famosa facendo parte di un gruppo. La risposta è negativa.

Il Cantante Mascherato, le altre maschere

La terza maschera a scendere in pista è la Lumaca che duetta con Orietta Berti nel singolo Mille.

La Lumaca racconta che non ha mai indossato maschere perché sale sul palco mostrando il proprio volto. Soffre di claustrofobia. Nella clip di presentazione si sentono due voci, potrebbero forse contenere altrettanti personaggi.

Per Arisa potrebbe essere Lino Banfi e la figlia Rosanna. Per Caterina Balivo si nascondono i Gemelli di Guidonia. Eros e Aurora Ramazzotti rappresentano l’ipotesi di Facchinetti. Per Flavio Insinna si tratta di

La domanda di Facchinetti è se sono diventati famosi grazie ad internet. Anche in questo caso risposta negativa. Pare inoltre non essere interessata al calcio.

E’ il turno di Gallina che canta con Edoardo Vianello Per colpa di chi?.

Gallina racconta di illuminarsi quando si trova sul palco. Pratica molto sport perché è attenta alla sua forma fisica. Spiega di essere stata spesso un’artista sottovalutata. Ha lavorato molto per mantenere la sua famiglia. E’ single da tempo in quanto non è mai stata molto fortunata in amore.

L’ipotesi di Caterina Balivo è Pamela Prati. Per Arisa è Fiordaliso, per Flavio Insinna e Francesco Facchinetti è Luciana Littizzetto.

Il quinto protagonista è il Drago che interpreta con Marco Masini il brano Guerriero.

Il Drago racconta di essere ansioso, si confronta con persone che parlano diverse lingue. Riesce a controllare le proprie emozioni ed è molto attento all’estetica.

Per Caterina Balivo potrebbe essere Gilles Rocca mentre per Arisa e Flavio Insinna è Simone di Pasquale. Secondo Facchinetti è Andrea Iannone.

Gli altri duetti

Sale sul palco il Camaleonte che duetta con Riccardo Fogli in Sono solo canzonette.

Il Camaleonte racconta di aver sempre avuto la vena artistica. E’ una persona molto curiosa, allegra ed entusiasta. Cerca sempre di capire la personalità di chi ha di fronte per poter stabilire l’empatia.

Per Facchinetti è l’ex giudice Costantino Della Gherardesca. Per Insinna è Riccardo Rossi. Arisa ipnotizza Lillo mentre per Caterina Balivo potrebbe essere Claudio Amendola.

La prossima maschera protagonista è SoleLuna che canta con Arisa La Notte. Racconta che nella sua vita non hai indossato maschere. Si definisce un istrione e afferma di essere unico nel suo genere.

Secondo Insinna potrebbe essere Max Giusti. Per la Balivo Antonio Mezzancella. Per Facchinetti il Mago Otelma. In realtà tutti credono che sia Malgioglio.

E’ il momento del Pinguino che duetta con Cristina D’Avena in Pinguino Innamorato.

Il Pinguino racconta che è la prima volta che indossa la maschera. E’ una persona molto timida anche se ha molti anni di carriera alle spalle. Si definisce “coccolone”.

Per Caterina Balivo potrebbe essere Edoardo Vianello. Per Arisa e Facchinetti è invece Pupo. Flavio Insinna ipotizza Enrico Brignano.

L’Aquila invece canta con Morgan in A Mano a Mano, che l’accompagna anche al pianoforte.

La maschera racconta di sentirsi libera e indipendente come l’Aquila. Ha sempre lottato per essere riconosciuta.

Per Arisa potrebbe essere Alice. L’ipotesi di Caterina Balivo è Alba Parietti. Secondo Flavio Insinna potrebbe trattarsi di Asia Argento.

Il Cantante Mascherato, 11 febbraio, le ultime esibizioni

Il Pesciolino Rosso invece duetta con Memo Remigi in Mille Bolle Blu.

Il Pesciolino racconta di aver colorato la propria vita per poter reagire alla tristezza, alla malinconia. Si definisce sensuale, intelligente e un po’ vanitosa.

Per Caterina Balivo è Cristina D’Avena. Secondo Arisa potrebbe essere Angela Brambati, dei Ricchi e Poveri. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti ipotizzano Vladimir Luxuria.

E’ il turno del Pastore Maremmano che interpreta Mi Manchi con Fausto Leali.

Il Pastore Maremmano spiega che ama svegliarsi all’alba e vive immerso nella natura. Ama il silenzio ed ha vissuto la solitudine. Ha svolto svariati lavori per aiutare economicamente la sua famiglia.

Facchinetti, Balivo e Arisa sono convinti che sia Riccardo Fogli. L’opinione dei tre giudici è condivisa anche da Flavio Insinna.

L’ultima protagonista è il Cavalluccio Marino. Canta con Mietta il brano Bad Romance.

Nella clip la maschera si definisce timida, ma anche determinata e guerriera. Quando vengono fuori le proprie difficoltà diventa triste ed insicura. Gli altri le dicono che riesce a trasmettere energia positiva. Aggiunge che ha portato la sua “squadra in Serie A”. Si tratta di una donna.

Per Caterina Balivo si tratterebbe di Llona Staller. L’ipotesi di Francesco Facchinetti è Ivana Spagna. Secondo Arisa potrebbe essere Sabrina Salerno.

Il Cantante Mascherato, le eliminazioni

Milly Carlucci chiede ai giudici quali personaggi vogliono smascherare.

Caterina Balivo vuole scoprire il volte dell’Aquila mentre Arisa è curiosa di capire chi è Gallina. Flavio Insinna sceglie il Pesciolino Rosso. Francesco Facchinetti vuole sapere chi c’è dentro la Medusa.

Sara Di Vaira e il suo pool investigativo confermano le scelte della giuria. I social salvano la Medusa. Le altre Maschere sono salve e passano alla prossima puntata.

Le tre Maschere a rischio vanno allo spareggio e devono sottoporsi nuovamente al voto social. Gli utenti salvano Aquila e Pesciolino Rosso.

La Gallina è obbligata a svelare la propria identità. Si tratta di Fiordaliso. E’ stata Arisa ad indovinare.