Stasera in tv sabato 12 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 12 febbraio 2022. Su Raitre, il nuovo programma di Roberto Saviano, Insider. Su Iris il film thriller Basic Instinct con Sharon Stone.

Stasera in tv sabato 12 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del varietà Tali e quali. Con la puntata di oggi si conclude la gara musicale condotta da Carlo Conti, riservata a concorrenti non famosi. In gara, nel minitorneo finale, il vincitore di questa sera e i tre delle puntate precedenti, oltre a Veronica Perseo, prima classificata nella puntata speciale trasmessa nel 2019.

Su Raitre, alle 21.45, Insider. Al via un nuovo programma, condotto da Roberto Saviano, incentrato su una serie di interviste rilasciate da persone che in un modo o nell’altro hanno avuto a che fare con la criminalità organizzata. Saviano vive sotto scorta dal 2006 a causa delle intimidazioni e minacce subìte dalla camorra.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Guerra e Pace. Andrea Baracco e Letizia Russo propongono una rilettura di “Guerra e Pace” di Lev Tolstoj. Due spettacoli distinti, stasera il primo, con un ricco cast. Tra gli altri, Giordano Agrusta, Caroline Baglioni, Carolina Balucani e Stefano Fresi.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. La forza dello show di Maria De Filippi è tale che milioni di spettatori, lo scorso 22 gennaio, non hanno cambiato canale anche se in video è rimasta per alcuni minuti un’immagine fissa dello studio, mentre la conduttrice parlava dietro le quinte con i protagonisti. Era già successo e succederà di nuovo

Su La7, alle 21.15, Eden. “Vogliamo emozionare il pubblico con la bellezza di un paesaggio o di un capolavoro artistico. Ma, soprattutto, celebrare la forza della natura”. Parola di Licia Colò, che anche stasera ci guida con passione nel suo universo green.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Nathan si è reso conto che l’aggravarsi della sua obesità sta interferendo con il suo lavoro di insegnante rendendogli sempre più difficile essere attivo. Per riappropriarsi della propria vita, dovrà quindi iniziare subito a perdere peso.

I film di questa sera sabato 12 febbraio 2022

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 2002, di Lee Tamahori, 007 – La morte può attendere, con Pierce Brosnan, Halle Berry. Catturato durante una missione in Corea del Nord, Bond (Pierce Brosnan) subisce atroci torture. Liberato dopo un anno, viene sospeso dal servizio perché sospettato di aver rivelato l’identità di altre spie inglesi. Indignato, 007 si mette alla ricerca del vero traditore con l’aiuto di Jinx Johnson (Halle Berry).

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2013, di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti, con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson. Nel fantastico regno di Cloister, il giovane Jack (Nicholas Hoult) apre inavvertitamente un passaggio tra la Terra e Gantua, un mondo sospeso nel cielo e abitato da terribili giganti. Tornati sul pianeta dopo migliaia di anni, i mostri reclamano i territori un tempo perduti dando inizio a una terribile guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White house down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1992, di Paul Verhoeven, Basic instinct, con Sharon Stone, Michael Douglas. Catherine Tramell, una scrittrice di romanzi noir bellissima e ambigua, è sospettata di omicidio. La donna finirà con il sedurre il detective Nick Curran, che indaga sul caso.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1967, di Tonino Valerii, I giorni dell’ira, con Giuliano Gemma, Lee Van Cleef. Arizona: Scott Mary lavora come sguattera in un villaggio dove nessuno lo prende sul serio. Istruito da un pistolero all’uso delle armi, diventa più bravo del maestro.

Stasera in tv sabato 12 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Tom Hooper, Il discorso del re, con Colin Firth. 1936. Re Giorgio VI d’Inghilterra deve fare i conti con la balbuzie, che gli rende praticamente impossibile parlare in pubblico. La moglie decide allora di rivolgersi a un logopedista.