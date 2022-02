Domenica In 13 febbraio, Mara Venier incontra Tananai, D’Amico, Bravi e altri

Condividi su

Domenica In 13 febbraio: Mara Venier torna con un nuovo appuntamento in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma dalle 14.00 su Rai1. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento, anche Ornella Muti, reduce da Sanremo 2022.



Domenica In 13 febbraio: Mara Venier intervista Ornella Muti

La celebre attrice italiana Ornella Muti sarà protagonista di una lunga intervista con Mara Venier, durante la quale si parlerà dei momenti più importanti della sua carriera, ma anche di quelli più intimi. L’attrice è stata una delle cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022.

Ha affiancato Amadeus nella serata iniziale del kermesse canora andata in onda martedì 1 febbraio. Ma la sua performance non ha convinto del tutto il pubblico televisivo.

Domenica In 13 febbraio: torna Tutti pazzi per Sanremo

Anche nel ventiduesimo appuntamento con il talk show di Rai 1 si torna a parlare del Festival di Sanremo. Nello spazio dedicato alla gara per eccellenza della musica italiana si esibiranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga con “Chimica”.

A seguire ci saranno anche altri artisti protagonisti di Sanremo 2022 come Fabrizio Moro con “Sei tu”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Dargen D’Amico con “Dove si balla”, Rkomi con “Insuperabile”. Ed ancora Tananai con “Sesso occasionale”.

A commentare cantanti e canzoni ci saranno in studio, in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo.

L’Amica geniale: Gaia Girace e Margherita Mazzucco in studio

A Domenica In 13 febbraio Mara Venier incontra due volti molto amati dal pubblico televisivo di Rai 1: le due giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della serie di successo “L’amica geniale”. Con loro ci sarà un collegamento via Skype per presentare la seconda puntata in onda domenica 13 febbraio, in prima serata su Rai1.

Un appuntamento molto atteso dal pubblico di Rai 1, confermato anche dai dati di ascolto registrati dal primo appuntamento del sequel de L’Amica geniale. La fiction è tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Le riprese sono state fatte a Napoli.