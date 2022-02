Melaverde 13 febbraio, in Valtellina e nel Lazio tra Tuscia e Sabina

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 13 febbraio. Come tradizione i due conduttori on the road sono in giro per l’Italia ala ricerca delle eccellenze agricole e alimentari del nostro Paese. Dopo la tappa della scorsa settimana, ecco quali sono i luoghi dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 13 febbraio in Valtellina

In questa puntata Melaverde si trova in Valtellina per raccontare quattro storie di uomini, donne e prodotti di questo territorio.

Il primo protagonista sarà il grano Saraceno, una pianta che, pur non essendo precisamente un cereale, produce un chicco dal quale deriva una farina particolare. E questa farina è alla base di molte preparazioni tradizionali locali, come i pizzoccheri e gli sciatt, cubetti di formaggio locale tuffati in una pastella fatta con il grano saraceno e poi fritti velocemente in olio bollente.

Poi Melaverde entra in una delle aziende più importanti per quel che riguarda la produzione di Bresaola IGP. Viene seguito tutto il procedimento di lavorazione della Bresaola, oggi, uno dei salumi più apprezzati e richiesti dagli italiani.

Poi sarà la volta di Simona e della sua piccola coltivazione di zafferano. Una passione nata per caso e divenuta oggi un interessante realtà del territorio.

E poi ampio spazio ai sapori più importanti nella storia della gastronomia locale.

Eccellenze Laziali

Con Melaverde i telespettatori vanno poi nel Lazio, alla scoperta di alcune delle eccellenze agroalimentari italiane. Tra queste l’olio extravergine Sabina DOP, il Pecorino Romano DOP e la ricotta Romana DOP.

Il viaggio inizia nella Tuscia, ovvero l’alta provincia di Viterbo, dove vengono allevate più o meno la metà delle pecore di tutta la Regione. Una tradizione agricola di questo territorio, dove l’allevamento della pecora è la punta di diamante di un’agricoltura che ha mantenuto caratteri antichi e tradizioni secolari.

Un tempo qui l’animale più allevato era il bovino. Ma poi alla metà del secolo scorso, molti pastori sardi arrivarono in queste campagne con le loro pecore, trovando in questi pascoli l’habitat ideale per le loro greggi.

Pecore, quindi, di razza Sarda, che producono il latte base di uno dei formaggi più antichi e famosi nel mondo. Poi ci si sposterà più a sud, in provincia di Roma, in un’altra regione storica, la Sabina, dove da secoli si coltiva l’ulivo. In questo territorio sopravvivono ancora uliveti millenari e si produce l’olio extravergine Sabina DOP, uno dei primi oli a Denominazione di Origine Protetta d’Italia.

Melaverde è fruibile anche su MediasetPlay.