Amici 21 diretta 13 febbraio: super ospiti e prime maglie del finale

Oggi domenica 13 febbraio, va in onda la nuova puntata di Amici 21 di Maria De Filippi. Segui con noi la diretta su Canale 5 e Mediaset Play dalle ore 14.00. Tanti i colpi di scena, i super ospiti. In arrivo le prime maglie per il Serale.

Amici 21 diretta 13 febbraio: anticipazioni ospiti e classifica

Grazie agli spoiler si apprende che sabato 12 febbraio è stata registrata una nuova puntata del talent show di Canale 5 che sarà mandata in onda oggi, domenica 13 febbraio. Tra gli ospiti di puntata direttamente da Sanremo 2022 ci saranno Emma, Irama, Sangiovanni e Aka 7even.

Inizia la diretta con l’ingresso di Maria e i soliti saluti. La conduttrice sottolinea che i professori possono oggi stesso mandare il proprio alunno al serale, ma anche togliere la maglia. Si inizia con la gara delle cover. A giudicare è Emma.