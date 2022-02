L’Eredità 17 febbraio, Ida Piermatteo si conferma campionessa ma non vince il montepremi

Condividi su

Si chiama Ida Piermatteo la campionessa de L’Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. La campionessa di Termoli, non è riuscita ad indovinare la parola della Ghigliottina, ovvero “Record”, nella puntata precedente. La premessa è infatti di riprovare ad indovinare per riuscire a vincere il montepremi.

L’Eredità 17 febbraio – gli sfidanti di Ida Piermatteo

Si parte con il gioco degli abbinamenti, e Flavio presenta gli sfidanti della campionessa de L’Eredità Ida Piermatteo, partendo da una vecchia conoscenza. Vecchia si fa per dire, data la sua giovanissima età. Si tratta di Alessio si 18 anni di Roma, che studia al liceo linguistico. Ad Alessio tocca abbinare l’infinito di un verbo alla prima persona singolare del passato remoto. E’ il momento di Vanni della provincia di Brindisi, che dovrà abbinare delle peculiarità a due grandissime attrici italiane, Gina Lollobrigida e Virna Lisi.

Continua la presentazione degli sfidanti della campionessa de L’Eredità Ida Piermatteo. E’ il turno di Maria della provincia di Caserta. Maria deve abbinare dei popoli antichi, dell’America o dell’Europa. Si continua con Lorenzo della provincia di Ravenna, che dovrà dire in base al nome del pilota, se ha vinto o no il mondiale di Formula 1.

La concorrente Ilaria di Roma, dovrà invece abbinare il nome di una ricetta alla sua provenienza, siciliana o veneta. Torna a L’Eredità Massimo, che dovrà dire la metà del numero detto da Flavio Insinna. E’ il turno di Ida. La campionessa dei tre concorrenti che hanno commesso un errore negli abbinamenti, ne deve salvare uno, e salva Massimo. Nella sfida dei 60 secondi vanno Ilaria e Lorenzo. Vince Ilaria.

Metti, leva, cambia

La campionessa de L’Eredità Ida Piermatteo sfida così i concorrenti nel gioco Metti, leva, cambia. E’ Maria a puntare il dito contro uno dei concorrenti al termine del gioco, e indica così Massimo. Entrambi si sfidano nel gioco dei 60 secondi. Vince Massimo.

Prosegue il gioco e la campionessa in carica de L’Eredità Ida Piermatteo che continua a sfidare i concorrenti in gara, con l’intento di riuscire ad arrivare al Triello. E’ il turno del gioco delle Quattro date. Le date scelte nella puntata del 17 febbraio sono 1920 – 1937 – 1987 – 2002. E’ il concorrente Massimo a commettere un doppio errore, e punta il dito contro Ilaria per la sfida dei 60 secondi. Vince Ilaria.

Il gioco prosegue con I Paroloni. La prima parola e “Camaglio”, e non è Ida ad indovinare, ma la concorrente Ilaria. Il “Camaglio” infatti è un passamontagna. La seconda parola è “Rolligero”, si tratta di un monaco medievale. La campionessa de L’Eredità Ida Piermatteo non indovina. Ad indovinare è il concorrente Alessio. La sfida dei 60 secondi ha come protagonisti Vanni e proprio la campionessa in carica Ida. Vince Ida e va al Triello con Alessio e Ilaria.

L’Eredità – Ida Piermatteo al Triello

Alessio sceglie “Galateo” (20.000 euro). Ad indovinare è proprio la campionessa in carica Ida, che sceglie “Dialetti” (30.000). Tocca ad Ilaria: sceglie “Curiosità” con l’imprevisto, ma sbaglia. E’ il turno di Alessio che sceglie “Anni fa” (20.000 euro), e poi ancora “Animali” (10.000 euro).

Continua Alessio che sceglie “Sport” (10.000 euro), indovina Ilaria, che sceglie a sua volta “Spettacolo” (30.000 euro). E’ Ilaria a fare il primo passo verso la Ghigliottina, continuando il viaggio nel vocabolario. Ad indovinare però è la campionessa in carica Ida Piermatteo, che continua con “Architettura urbana”. La campionessa indovina, ed accede così alla Ghigliottina.

L’Eredità – La Ghigliottina di Ida

Ida Piermatteo arriva alla Ghigliottina, con un montepremi di 230.000 euro. Le parole della Ghigliottina della puntata del 17 febbraio 2022 sono: Colore, Dietro, Pietra, Bianca, Andare. Il montepremi di Ida si abbassa a 28.750 euro.

Le parole della Ghigliottina:

Colore

Dietro

Pietra

Bianca

Andare

Ida ha scritto Carne, ma la parola di questa sera è Lavagna. Ida si conferma campionessa de L’Eredità ma non vince il montepremi di 28.750 euro.