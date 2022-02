L’Eredità: Alessio è di nuovo campione ma non vince

Condividi su

Alessio torna ad essere campione de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1.

Il diciottenne ha sconfitto al Triello Luca e Federica ma alla Ghigliottina non è riuscito ad individuare la parola corretta.

L’Eredità, il percorso di Alessio

Nella puntata del 25 febbraio Flavio Insinna presenta gli avversari di Luca. La prima è Giorgia, ha 24 anni e viene dalla provincia di Teramo. Ha un coniglio di nome Elvis, è una veterinaria e lavora attualmente in un canile. Ama anche l’arte e la musica. Per lei come abbinamenti se alcuni brani sono di Arisa o Emma.

La seconda è Federica che viene dalla provincia di Salerno ma attualmente vive in Toscana. Lavora in un’azienda farmaceutica. Deve specificare quante zampe hanno alcuni animali.

Il terzo sfidante è Samuele. Ha 19 anni e viene da Ostia. E’ al primo anno di Economia e Finanza ed è affascinato dal mondo degli investimenti. Suona il pianoforte e la chitarra. Deve riferire se alcuni territori fanno parte dell’Asia o delle Americhe.

Ritroviamo invece Giuliana, che vive a Bologna. E’ sposata con Filippo e lavora nell’ambito della giurisprudenza. Per lei come abbinamenti se alcuni formaggi sono freschi o stagionati.

Torna anche il diciottenne Alessio che viene da Roma. Frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico. Deve specificare se alcuni parole sono individuali o collettive.

Ultimo sfidante è Giovanni, che viene dalla provincia di Frosinone. Lavora a Cassino come conduttore nel settore di impianti nel settore metalmeccanico. Ha una figlia di 10 mesi e suona la chitarra. Per lui come abbinamenti in che mese si svolgono alcune ricorrenze.

Si sfidano al gioco dei 60 secondi Giovanni e Giorgia. Giorgia è la prima concorrente eliminata della puntata.

L’Eredità, Metti, Leva, Cambia

Flavio Insinna introduce il Metti, Leva, Cambia. In questo gioco i concorrenti hanno infatti il compito di modificare, aggiungere o eliminare delle lettere all’interno della parole che compongono la potenziale risposta esatta.

Compiono il primo errore Giuliana, Giovanni, Luca. Doppietta per Giovanni che ha scelto di puntare il dito contro Federica. Giovanni deve abbandonare lo studio.

Le Quattro date scelte nella puntata de L’Eredità del 25 febbraio 2022 sono il 1925, 1945, 1956 e il 1994. Primo errore per Federica, Samuele e Luca. Samuele compie il doppio errore e decide di sfidare Federica. Viene eliminato Samuele.

E’ il momento dei Paroloni, gioco dedicato ai termini ormai in disuso. La prima parola, indovinata da Luca, è Basterna. Si tratta della lettiga, trainata da cavalli o buoi.

Il secondo termine, individuato da Federica, è invece Parachimadio. E’ un riparo per l’inverno.

Si sfidano di conseguenza ai 60 secondi Giuliana e Alessio. Giuliana è obbligata ad abbandonare lo studio.

Il Triello del 25 febbraio 2022

Nella puntata del 25 febbraio arrivano al Triello Luca, Federica ed Alessio.

Luca risponde correttamente ai temi Sport (10.000 euro), Italiano (20.000 euro), Fantasia (30.000 euro), Curiosità (30.000 euro).

Federica invece conquista le categoria Casa (10.000 euro) e Musica (20.000 euro). Alessio non riesce a rispondere ad alcun quesito.

Luca che ha il montepremi più alto compie il primo passo verso la Ghigliottina. Prima però deve rispondere ad altri due temi. Sono 62 D.C. e Ragazzi intraprendenti.

Luca sbaglia al primo quesito e ne approfitta Alessio. Dopo aver risposto in maniera esatta anche al secondo argomento Alessio si conferma campione.

L’Eredità, la Ghigliottina di Alessio

Alessio giunge alla Ghigliottina con 150.000 euro. Deve ora scegliere tra le seguenti possibilità: video o scatto, occhio o sguardo, gira o tira, pastiera o portiera, pugnalata o martellata. Il giovane Alessio dimezza due volte. Il montepremi scende vertiginosamente a 35.000 euro.

Le parole della Ghigliottina del 25 febbraio sono:

scatto

occhio

gira

portiera

martellata

Alessio ha scelto di scrivere molla, ma la parola corretta era dito. Quest’ultimo termine era una delle sue ipotesi.