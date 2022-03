La Pupa e il Secchione, il format di Italia Uno cambia pelle. Parola di Barbara D’Urso

Condividi su

Pronta a scaldare i motori anche per il 2022 La Pupa e il Secchione. Si profilano grandi novità. Lo show viene riconfermato nel format di base, ovvero, il confronto tra pupe, donne “bellone” e poco inclini alla cultura, e secchioni, ragazzi avvezzi allo studio: la loro bibbia, i libri. Riconfermata l’emittente televisiva su cui verrà trasmesso il programma tv, Italia 1. La rivoluzione in arrivo riguarda, in primis, la figura della conduttrice. Ad accettare l’invito della redazione del programma a guidare lo show, è il volto storico di Mediaset Barbara D’Urso.

La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha accettato a condizione di imprimere un cambiamento allo show di Italia 1. La D’Urso cambia formula de La Pupa e il Secchione attingendo allo schema tipico del reality show e introducendo altre novità. Nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 la D’Urso ha svelato alcune anticipazioni sul programma delle pupe e dei secchioni. Vi riveliamo nel dettaglio le novità dello show targato Mediaset.

Barbara D’Urso al timone de La Pupa e il Secchione

Appena chiusi i battenti della finalissima del Gf Vip 6 – tuttora in corso -, partirà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Come preannunciato dalla stessa Barbara D’Urso, il programma tv debutterà martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1. Oltre la conduzione nuova di zecca, altre novità nello show alle porte. La conduttrice ha mandato in diretta il lancio del promo del format nella veste rinnovata che manterrà inalterato lo schema di fondo funzionante: l’accostamento tra pupe e secchioni. Da un lato, donne procaci e voluttuose il cui ideale di vita è apparire sulla copertina di riviste. Dall’altro, giovani in erba cultori dello studio e della cultura.

La D’Urso ha fatto sapere al pubblico quali saranno gli ingredienti più piccanti de La Pupa e il Secchione 2022. La conduttrice ha rivelato in anteprima che il format rinnovato stupirà la platea televisiva. “Ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno. E poi ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento” ha affermato la conduttrice.

Inoltre, ha anticipato che nello show di intrattenimento compariranno volti noti al pubblico televisivo – i cosiddetti vip – e altri sconosciuti. Oltre il cast dei concorrenti, ha lasciato intravedere le novità clou in arrivo senza scoprire tutte le carte. Quello che ha assicurato è l’alto grado di divertimento nel format.

Il cast de La Pupa e il Secchione: concorrenti e giuria in lizza

In anteprima Barbara D’Urso ha presentato al pubblico i nomi che comporranno il cast dei concorrenti. Da quanto detto dalla conduttrice, a ricoprire il ruolo di pupe saranno: Mila Suarez – ex di Alex Belli -, Flavia Vento – reduce dall’esperienza a Back to School – Asia Valente – ex gieffina -.

Poi Niccolò Scalfi – campione di Caduta Libera -, Paola Caruso – ex bonas di Avanti un altro ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi – e Maria Laura De Vitis – ex fidanzata di Paolo Brosio -. E’ prevista la presenza nello show di Francesco Chiofalo – ex volto di Temptation Island ed ex di Drusilla Gucci -. Nell’arena dei secchioni pare presenzierà Aristide Malnati, papirologo ed egittologo – ex concorrente del L’isola dei Famosi e Grande Fratello Vip 6 – nonché amico di Alfonso Signorini.

A sedersi sulla poltrona che scotta, quella di opinionista saranno convocati vip abili nel provocare le querelle più accese. Tra i papabili in lizza, spunta il nome di Soleil Sorge, protagonista discussa del Gf Vip 6. Nell’edizione de La Pupa e il Secchione 2022 sono stati confermati nel ruolo di giudici e opinionisti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Parliamo di Antonella Elia e Federico Fashion Style – fresco della partecipazione a Ballando con le stelle – i primi due nomi annunciati da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. E’ contemplata la presenza di un terzo giudice che al momento rimane ignoto. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate, pare possa apparire nel ruolo di giurato anche la regista e attrice Simona Izzo. Ma ancora non confermata la sua presenza nello show Mediaset.

Il format rinnovato dello show

La Pupa e il Secchione debutterà il 15 marzo in prime time su Italia 1. Sono in programma 8 puntate nell’appuntamento settimanale fisso del martedì sera. Per il 2022 lo show cambia pelle e si rinnova in molte parti. Una formula rivisitata che si prefigge di coniugare l’atmosfera goliardica e leggera del programma con lo stile che ricalca la struttura dei reality show. Si assisterà da scaletta a prove di cultura e di coraggio nella sfida eterna tra pupe e secchioni.

I concorrenti saranno divisi in coppie, ogni secchione con rispettiva pupa al fianco. Entrambi si prefiggono l’arduo compito di persuadere il partner a far amare la propria disciplina, per i secchioni invogliare allo studio di varie materie. Per le pupe spronare i secchioni ad uscire dalla biblioteca ed indossare le vesti del seduttore.

I concorrenti vip e non vivranno l’esperienza reclusi in una villa dove potranno condurre le loro attività e le loro relazioni interpersonali. Dunque, dinamica tipica del reality show. Poi il martedì è previsto che le coppie in gara potranno lasciare la location e raggiungere lo studio Mediaset per raccontare al pubblico le storie personali e le vicende accadute nella settimana trascorsa. Qui andrà in scena lo show vero e proprio e il botta e risposta al vetriolo tra i concorrenti e la giuria.

Lo show di Italia Uno, in onda dal 15 marzo, durerà sino al 3 maggio 2002 – secondo il palinsesto – giorno della finale. Le puntate de La Pupa e il Secchione verranno trasmesse in contemporanea in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Play.

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! 🤩 Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022