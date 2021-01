La Pupa e il Secchione e viceversa 2021: Pucci e Cipriani dal 21 gennaio su Italia 1

Torna in prima serata su Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa 2021. L’appuntamento è giovedì 21 gennaio alle 21.20.

Come è già accaduto nell’edizione precedente, i protagonisti del reality non sono solo le pupe affiancate da secchioni. Ma anche le secchione accompagnate dai pupi. L’intento del format è di sottoporre i concorrenti ad un esperimento per confrontare due mondi nettamente diversi fra loro.

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021- Pucci nuovo conduttore

Il nuovo conduttore è Andrea Pucci, che sostituisce Paolo Ruffini al timone del reality. Al suo fianco i telespettatori ritrovano la show girl Francesca Cipriani, che è stata confermata per la seconda stagione. La Cipriani rappresenta l’archetipo ideale della Pupa ed in passato è stata anche una concorrente.

Il programma segue le vicende delle coppie partecipanti tra sfide e convivenza forzata. Sono infatti ospitate in una lussuosa villa alle porte di Roma per tutta la durata del reality. Il comico milanese oltre a guidare il pubblico nel racconto, potrà intervenire qualora dovessero nascere delle tensioni tra i protagonisti.

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021- i concorrenti

Il cast de La Pupa e il secchione e viceversa 2021 può contare su 16 concorrenti che formano 8 coppie.

Durante i provini, svolti in estate, gli autori hanno selezionato 5 pupe e 5 secchioni. Le prime sono ragazze affascinanti che curano il proprio aspetto attraverso esercizio fisico e trattamenti estetici. I secchioni invece privilegiano l’amore per il sapere e preferiscono applicarsi con costanza nello studio. Gli intellettuali aiuteranno le ragazze a prepararsi per le interrogazioni. Le pupe invece forniranno loro dei preziosi consigli per essere più attraenti.

A loro si aggiungono anche 3 pupi e 3 secchione. Quest’ultime puntano sulla cultura per riuscire ad affermarsi nel mondo del lavoro. Ma spesso trascurano l’aspetto estetico. I pupi al contrario sono meno preparati culturalmente ma hanno un corpo perfetto.

I concorrenti si stanno già facendo conoscere nel promo della trasmissione..

La Pupa e il Secchione- le prove, new entry

Le otto coppie in gara devono affrontare alcune prove di logica, di ingegno ma anche di agilità e seduzione. E per riuscire a superarle il concorrente più preparato in materia ha il compito di aiutare il proprio partner. Una delle sfide più impegnative è l’interrogatorio, nel quale devono dimostrare di aver studiato gli argomenti assegnati dal professore Diego Verdegiglio, new entry del programma.

Al termine di ogni appuntamento i concorrenti si sottopongono al Bagno di Cultura, che decreta la coppia eliminata della puntata. Gli intellettuali partecipano al quiz dedicato alla cultura frivola. I pupi invece sono tenuti a rispondere a domande di cultura generale. A valutare i test si alternano alcuni volti noti dello spettacolo. Ai vincitori del reality verrà consegnato un montepremi in denaro.