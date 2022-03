Scene da un matrimonio 2, è deciso Anna Tatangelo torna su Canale 5

Condividi su

Torna in tv nel ruolo di conduttrice Anna Tatangelo la quale, dopo diversi slittamenti del palinsesto, gestirà il programma Scene da un matrimonio 2. Il pubblico si chiedeva da tempo quando effettivamente sarebbe partito lo show di intrattenimento targato Mediaset, visto che da gennaio scorso si era preannunciata la partenza del format televisivo. Pare sia certa la data di debutto dell’edizione 2022 di Scene da un matrimonio, ovverosia, il 19 marzo. Riconfermato anche il nome del personaggio del mondo dello spettacolo che lo condurrà: la cantante di origini laziali Anna Tatangelo. E’, naturalmente, confermata l’emittente televisiva su cui verrà trasmesso, la rete ammiraglia privata, Canale 5. Ma in quale fascia oraria si collocherà il dating show della Tatangelo?

Le anticipazioni di Scene da un matrimonio 2

La cantante di Sora sarà nuovamente alla guida del programma tv di Canale 5. La sua performance di conduttrice durante l’edizione 2021 di Scene da un matrimonio ha convinto il pubblico in termini di share – registrata una media di circa 2 milioni di spettatori a puntata -. Ma anche i vertici Mediaset credono nelle capacità di conduttrice della Tatangelo, decidendo di riaffidarle le redini del programma.

Ma quando andrà in onda Scene da un matrimonio 2? Quel che è confermato con certezza è la fascia televisiva in cui si inserirà il format degli sposi. Verrà trasmesso il sabato pomeriggio alle 14,10 incastrato tra la puntata della soap opera Beautiful seguito dall’altra soap Una Vita e dall’appuntamento televisivo canonico di Verissimo. Prevista la programmazione sino a maggio del format attenendosi come da calendario al termine di stagione.

Dopo varie proroghe, Mediaset ha deciso la data di esordio del programma tv per la fine di marzo. Con la chiusura del talent show Amici di Maria De Filippi nella striscia pomeridiana, la rete di Pier Silvio Berlusconi si sta industriando per arricchire il palinsesto con nuove proposte tv. Scene da un matrimonio edizione 2022, inizialmente, era previsto che avrebbe aperto i battenti a gennaio scorso. Ma a quanto pare, è slittata la data di inizio a causa delle problematiche scaturite dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

Il format del programma di Canale 5

Dunque a breve tornerà in onda Scene da un matrimonio nella nuova edizione 2022. Anche quest’anno vedremo sugli schermi di Canale 5 alla conduzione Anna Tatangelo, 34 anni, nel ruolo a lei inedito. Il programma tv ha tratto ispirazione non soltanto nel titolo dalla storica trasmissione di Scene da un matrimonio nella versione condotta da Davide Mengacci nel corso degli anni ‘90. Il centro propulsore del format, difatti, è il tema del matrimonio e tutto quello che ruota attorno a tale evento.

In primis la figura degli sposi, protagonisti assoluti del giorno più importante della vita. E poi non potevano mancare i mille preparativi prematrimoniali che fanno da contorno. Ma, soprattutto, il focus del programma saranno le emozioni. In primo piano verranno trasmesse le testimonianze delle persone vicine agli sposi con il racconto di aneddoti attinti dal vissuto privato della coppia. E, naturalmente, le impressioni intime dei protagonisti cariche di commozione, timori e di un’immensa gioia prima del fatidico sì.