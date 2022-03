Il Cantante Mascherato diretta 18 marzo: lo spareggio tra Lumaca e Drago

Condividi su

Venerdì 18 marzo, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la quinta puntata de Il Cantante Mascherato, condotta da Milly Carlucci.

Sono ancora sette le maschere ancora in gara. Sono Soleluna, Drago, Medusa, Camaleonte, Lumaca, Volpe e Pinguino. Lumaca e Drago però devono terminare lo spareggio iniziato la scorsa settimana con Pesce Rosso. Uno di loro sarà infatti obbligato a mostrare il proprio volto.

Lo show riparte poi dai seguenti duetti:

Volpe – Uomini soli vs. Medusa – Noi due nel mondo nell’anima con Red Canzian ;

– Uomini soli vs. – Noi due nel mondo nell’anima con ; Lumaca o Drago – Easy lady vs. Camaleonte – Call me con Ivana Spagna;

– Easy lady vs. – Call me con Pinguino– Finché la barca va vs. Soleluna– Lunapiena con Orietta Berti.

Tornano in studio Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio per affrontare nuovamente il caso Soleluna. A loro si unisce anche Max Giusti, terza ipotesi di questa maschera.

In giuria ritroviamo Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti.

Il Cantante Mascherato, diretta 18 marzo, spareggio

In apertura della diretta del 18 marzo Milly Carlucci annuncia che il programma si allunga di una puntata, terminando il 1 aprile. Per tale ragione questa sera si svolge una prima semifinale. Dopo Caterina Balivo, è Francesco Facchinetti ad avere la Maschera D’Oro.

La puntata però inizia della spareggio rimasto in sospeso la scorsa settimana tra Lumaca e Drago. Inizia Drago che propone un medley di brani Anni Ottanta, tra cui Wake Me Up Before You Go-Go.

Balivo, Arisa, Insinna e il pubblico in studio sono sempre più certi che si tratti di Simone De Pasquale. Per Francesco Facchinetti invece potrebbe essere Simone Rugiati.

Lumaca ha scelto di interpretare Andavo a cento all’ora.

Caterina Balivo ipotizza Giancarlo Magalli con la figlia o Giobbe Covatta con la figlia. Arisa opta per Lino Banfi con la figlia Rosanna e Magalli. Dello stesso parere è Flavio Insinna. L’ipotesi di Facchinetti è Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

Il pool investigativo capitanato da Sara Di Vaira salva Lumaca. La sua preferenza unita al voto social ha decretato che il vincitore dello spareggio è Lumaca.

Drago è così obbligato a mostrare il suo volto. Nessun colpo di scena. Il Drago è proprio Simone Di Pasquale.

Il Cantante Mascherato, Volpe vs Medusa

Dopo lo spareggio iniziano i duetti. Si sfidano Volpe e Medusa che cantano con Red Canzian, che ha partecipato a Il Cantante Mascherato anche come concorrente. Aveva infatti indossato la maschera di Pappagallo.

Inizia Volpe che interpreta con Red Canzian il brano Uomini Soli con il quale i Pooh vinsero il Festival di Sanremo nel 1990.