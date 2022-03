Paradise, la finestra sullo Showbiz su Rai 2. Conduce Pascal Vicedomini

Condividi su

E’ trasmesso da mercoledì 9 marzo alle 23.10 su Rai 2 Paradise, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini. In onda dal Teatro Sistina di Roma, il giornalista è accompagnato da ospiti fissi e dall’orchestra Paradise guidata dal maestro Marcello Cirillo.

Paradise, un varietà dedicato al cinema, arte, e musica

Il programma Paradise, in onda su Rai2, si pone l’obiettivo di dare spazio allo show business internazionale. Un varietà interamente dedicato a cinema, musica, costume, arte e spettacolo, dove verranno messi in risalto il talento e i traguardi di artisti italiani. Attraverso racconti e interviste degli ospiti musicali, Pascal Vicedomini mostra, nel corso delle settimane, i principali eventi di spettacolo e del costume. Un magazine tv che raccoglie anche diversi contributi, tra cui quello del cantautore Sting, a favore della Pace in Ucraina, grazie all’accordo con la Reuters, agenzia di stampa britannica.

Al centro del programma televisivo Paradise, ci sono anche le testimonianze di grandi professionisti dell’intrattenimento. Non mancano approfondimenti, incursioni dietro le quinte e anteprime dai set cinematografici. I telespettatori avranno modo di scoprire tante novità in arrivo, riguardanti il settore dello spettacolo. Un’occasione per riuscire a dare un contributo al rilancio della ripresa e dello sviluppo dell’entertainment, invogliando i telespettatori a tornare a frequentare i luoghi di spettacolo.

Da una parte ci sarà Pascal Vicedomini con la sua scrivania, mentre dall’altra il maestro Marcello Cirillo con l’orchestra, pronta a suonare in ogni occasione. “E’ un late night show mai visto in Italia – afferma lo stesso conduttore – che ripropone un po’ lo show di Letterman”. Nella prima puntata di Paradise, Vicedomini si farà accompagnare dall’attore Carlo Verdone, e dal rapper Clementino.

Gli ospiti della prima puntata

Oltre all’orchestra guidata dal maestro Marcello Cirillo, il giornalista Pascal Vicedomini è accompagnato da ospiti fissi, tra cui Francesca Tizzano, Aurelio Trombetta, e i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista.

Nella prima prima puntata, in onda ieri sera alle 23.10 su Rai 2, Vicedomini ha ospitato il premio Oscar Francesca Lo Schiavo, il candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, e le infermiere volontarie della Croce Rossa, con l’ispettrice nazionale Sorella Bruna Emilia Scarcella. Sono stati presenti, inoltre nella prima puntata anche l’attrice Serena Autieri, l’autore televisivo e produttore teatrale Massimo Piparo e la giornalista Marzia Roncacci del Tg2.

Tantissimi altri saranno gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle 7 puntate di Paradise, tra cui esponenti della musica italiana come Fabrizio Moro, Marco Masini e Matteo Romani. E poi ancora Maria Nazionale, Paolo Belli, Sal Da Vinci, Marco Conidi e l’Orchestraccia.