Affari Tuoi Formato Famiglia diretta 12 marzo: gioca Antonio Cassano

Sabato 12 marzo, dalle 20:35 su Rai 1, va in onda il quarto appuntamento di Affari Tuoi Formato Famiglia. Il game show è condotto da Amadeus ed è affiancato da Giovanna Civitillo.

Come accade ogni settimana, vengono proposte due partite. Nella prima gioca una persona comune, nell’altro un Vip. Dopo Lino Banfi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Christian De Sica, è oggi il turno di Antonio Cassano. Il suo montepremi verrà interamente devoluto in beneficienza.

Nelle partite i concorrenti sono accompagnati da familiari e persone care che hanno il compito di aprire i pacchi.

Ospiti della puntata Clementino, Tananai, Ditonellapiaga con Rettore.

Affari Tuoi Formato Famiglia, diretta 12 marzo, Nunzia

Nella diretta del 12 marzo la prima concorrente è Nunzia, che ha 41 anni e viene da Altamura. E’ una casalinga e mamma a tempo pieno. Ha infatti due figli Niccolò e Leonardo.

Partecipano la cognata Bruna, la mamma Maria Teresa, la suocera Tina, il papà Leonardo, il marito Vito, la sorella Angelica, il fratello Giovanni, la sorella Carla. Prendono parte al gioco anche Clementino e Giovanna Civitillo.

Dopo la pesca causale dei pacchi, inizialmente coperti da un codice a barre adesivo, a Nunzia rimane il numero 10.

Inizia con il numero 19 della sorella Angelica che vale 75.000 euro. Apre poi il pacco 5 della suocera Tina del valore di 100 euro. Si sposta poi sul pacco numero 11 di Clementino. Contiene i 2 Lampascioni.

Il Dottore offre a Nunzia 40.000 euro. Nunzia rifiuta e arriva dalla sorella Nunzia per aprire il pacco numero 18 che contiene Tananai. Quest’ultimo entra in studio per cantare il suo brano sanremese Sesso occasionale.

Nunzia prosegue con il pacco 6 del marito Vito che vale 200.000 euro. Ha scelto poi di aprire il numero 16 di Giovanna che contiene 250.000 euro. Il Dottore propone il cambio e Nunzia decide di rinunciare al suo pacco numero 10 per sostituirlo con il numero 14 che ha sua madre Maria Teresa.

Prosegue la partita di Nunzia

Nunzia apre poi il numero 12 del fratello Giovanni che contiene 50.000 euro. Segue il numero 8 della cognata Bruna del valore di 150.ooo euro. Si sposta poi sul numero 7 di Clementino che contiene 4 molle da materasso.

Interviene il Dottore che è disposto ad offrire a Nunzia 20.000 euro ma rifiuta e va avanti.

La concorrente decide di aprire il numero 20 del papà Leonardo che vale 500 euro. Torna dalla sorella Carla per svelare il contenuto del pacco numero 3. Contiene solo 10 euro. Prossimo pacco è il numero 15 della sorella Angelica che vale 100.000 euro.

Affari Tuoi, la vincita di Nunzia

Sono rimasti in gioco 1 euro, 5 euro, il battipanni, 50 euro. Ma anche 5.000 euro, 10.000, 25.000 euro e 300.000 euro.

Il Dottore offre ora 21.000 ma la concorrente non accetta la proposta. Nunzia apre il numero 2 della suocera Tina che contiene il battipanni. L’offerta del Dottore sale a 25.000 euro ma la concorrente rifiuta nuovamente.

Sceglie di aprire il numero 9 del marito Vito che vale 10.000 euro. Il Dottore conferma come proposta 25.000 euro ma Nunzia vuole continuare a giocare. Apre il numero 1 del padre Leonardo che vale 300.000 euro.

Nunzia rifiuta poi i 5.000 euro proposti dal Dottore. Torna dal fratello Giovanni per aprire il 17 da 50 euro. Apre il 4 della mamma Maria Teresa che vale 5.000 euro.

Decide poi di scoprire il contenuto del suo pacco numero 10 che ha poi cambiato. Esso contiene solo 1 euro. Lo aveva la madre Maria Teresa.

A questo punto sono rimasti 5 euro e 25.000 euro. Nunzia cambia ancora una volta il pacco prendendo il numero 13. Nunzia vince così 25.000 euro.

Affari Tuoi Formato Famiglia 12 marzo, Antonio Cassano

Il secondo concorrente della puntata del 12 marzo di Affari Tuoi Formato Famiglia è Antonio Cassano.

Partecipano la moglie Carolina, la zia Federica, il cugino Nicholas, l’amico Simone, la cugina Valentina, l’amica Selene, la cugina Carlotta, il contadino di famiglia, l’amica Alessia. Prende parte al gioco, come sempre, anche Giovanna Civitillo.

Dopo la scelta casuale dei pacchi, ad Antonio Cassano rimane il pacco numero 2.

Inizia con il numero 18 della cugina Valentina che vale 50.000 euro. Secondo pacco è invece il numero 4 della cugina Carlotta che vale 200.000 euro. Il successivo è il numero 20 del contadino di famiglia che vale 100 euro.

Dopo aver rifiuto il cambio Antonio Cassano sceglie di aprire il pacco numero 7 della zia Federica che vale 300.000 euro. Rimane da lei per svelare il contenuto del numero 14, ovvero il Pacco Musica.

Entrano in studio Ditonellapiaga con Rettore che cantano Chimica.