C’è posta per te 12 marzo diretta: Emma Marrone ospite dell’ultima puntata

Inizia alle ore 21.30 su Canale 5 il nuovo appuntamento di sabato 12 marzo con C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti dell’ultima puntata la cantante Emma Marrone, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, con il brano “Ogni volta è così”.

C’è posta per te 12 marzo – Emma Marrone

La puntata di C’è posta per te del 12 marzo, inizia con il video di presentazione del primo ospite della serata. Si tratta della cantante Emma Marrone. Entra in studio Agata, protagonista della storia, che chiama la trasmissione per chiedere scusa ai suoi quattro figli, per essersi un po’ allontanata da loro dopo la scomparsa del marito. Alberto, Valentina, Alessio e Martina hanno accettato l’invito di C’è posta per te, e scoprono chi li ha mandati a chiamare, ovvero la loro mamma.

Maria inizia così a leggere la lettera di Agata ai suoi figli: “Tutto è cambiato tranne voi. Voi siete rimasti sempre i miei figli. Io da troppo tempo ho smesso invece di essere la vostra mamma e di questo vi chiedo scusa con tutto il mio cuore. Adesso so che per andare avanti abbiamo bisogno l’uno dell’altro”. Scende le scale Emma, la sorpresa di Alberto, Valentina, Alessio e Martina. I figli di Agata tolgono la busta di C’è posta per te e riabbracciano così la loro mamma.

La storia di Maria

La puntata di C’è posta per te continua con la storia di Maria che manda l’invito a suo fratello Salvatore. Maria De Filippi racconta l’infanzia difficile di Maria e Salvatore, e di tutti quei momenti in cui Salvatore è stato presente nella vita di Maria, in particolar modo quando il padre di suo figlio Lorenzo decide di abbandonarli. Salvatore sparisce dalla vita di Maria a seguito di un riavvicinamento del padre di Lorenzo al figlio. Salvatore accetta l’invito, e racconta i motivi che lo hanno portato a stare lontano dalla sorella. Salvatore apre la busta e incontra sua sorella Maria.