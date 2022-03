Che tempo che fa 20 marzo, anticipazioni: in studio il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Condividi su

Domenica 20 marzo, dalle ore 20:00 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Lo storico format Rai ha alla conduzione Fabio Fazio, che nel corso della diretta è supportato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto. A quest’ultima, in particolare, sono affidati i momenti comici dello show.

Che tempo che fa 20 marzo, spazio agli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

Nel corso della puntata di Che tempo che fa del 20 marzo sarà dedicato ampio spazio alla guerra in Ucraina. A tal proposito, Fabio Fazio accoglierà in studio il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Durante questa intervista, con ogni probabilità, il conduttore affronterà l’argomento relativo alle minacce che, dalla Russia, sono pervenute al nostro paese. In particolare, dal Cremlino hanno parlato di “conseguenze irreversibili” contro l’Italia qualora decidesse di applicare nuove sanzioni ai danni del paese guidato da Vladimir Putin.

Durante la prossima puntata di Che tempo che fa del 20 marzo, poi, il conduttore Fabio Fazio si collegherà in diretta con Oleg Paniuta, celebre conduttore ucraino del canale tv Ukraina24. Durante tale collegamento, il programma di Rai 3 cercherà di mostrare, ancora una volta, la vicinanza dell’Italia al popolo ucraino.

Inoltre, come comunicato dalla stessa Rai, nel corso della diretta interverranno numerosi giornalisti, intellettuali e inviati che daranno il loro punto di vista in merito ai possibili sviluppi che potrebbe avere il conflitto russo-ucraino.

Tra gli ospiti anche Fabri Fibra

Nel corso della puntata del 20 marzo di Che tempo che fa sarà presente, in studio, Fabri Fibra. Il rapper presenterà al pubblico di Rai 3 il suo nuovo album intitolato Caos, uscito lo scorso 18 marzo. Un vero e proprio ritorno quello del cantante, che non pubblicava un album di inediti da ben cinque anni.

Spazio, poi, anche a dei momenti di approfondimento legati alla pandemia da Covid-19. Lo scorso 18 marzo, infatti, si è onorata in Italia la Giornata nazionale delle vittime del Covid, che dal febbraio del 2020 sono oramai più di 158 mila. Per parlare di questo sarà presente, in studio, il virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni.

Che tempo che fa 20 marzo, non ci dovrebbe essere il Tavolo

Come accaduto anche nelle scorse settimane, durante la puntata di Che tempo che fa del 20 marzo non dovrebbe essere presente il cosiddetto Tavolo. A causa delle notizie provenienti dall’est Europa, infatti, la produzione avrebbe scelto di sacrificare la parte più leggera di tutto il programma. Il Tavolo, solitamente, prevedeva la presenza di alcuni ospiti fissi, tra i quali figuravano Nino Frassica, Orietta Berti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez.