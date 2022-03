Lo Show dei Record 20 marzo diretta: ospite Aldo Montano

Condividi su

Inizia alle ore 21.20 su Canale 5 la puntata del 20 marzo con Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti. In questo terzo appuntamento, dallo Studio 11 di Cologno Monzese, nuovi concorrenti si sfideranno per superare i propri limiti ed entrare nel Guinnes Word Record. A convalidare le prove i due giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenace. Lo schermitore Aldo Montano sarà tra gli ospiti della serata.

Lo Show dei Record 20 marzo diretta

La puntata del 20 marzo de Lo Show dei Record inizia con la presentazione del giudice ufficiale Marco Frigatti. Nicola Gini e Grant McCartney sono i primi concorrenti che dovranno eseguire il maggior numero di salti possibili senza mai fermarsi, spostandosi su un attrezzo con una sbarra. Arriva il certificato per il Guinness Word Record per Grant McCartney, che ha totalizzato 15 salti.

La prossima prova de Lo Show dei Record ha come protagonisti dei cani che – guidati dalla loro addestratrice – dovranno percorrere cinque metri di distanza appoggiando le zampe anteriori sul cane che lo precede effettuando così un trenino. E’ otto il numero di cani da raggiungere. Il numero di cani totalizzati è di nove, e si raggiunge così un nuovo record.

Aurelien Le Jeune e Kelvin De Ruiter

La prossima prova de Lo Show dei Record del 20 marzo, ha come protagonisti Aurelien Le Jeune e Kelvin De Ruiter. Entrambi dovranno lanciare il maggior numero di persone oltre la loro altezza. Il record da battere è di 1000 kg. Aurelian ha totalizzato 578.8 kg, quindi non abbastanza. Kelvin ha totalizzato 900.4, e non ha dunque raggiunto il record di 1000 kg.

Dall’Autodromo di Monza, Niklas dovrà attraversare con il corpo in fiamme delle porte di carta. Il record da battere era di 11 porte, e Niklas ha totalizzato ben 13 persone raggiungendo così il Guinness Word Record.

Il prossimo concorrente de Lo Show dei Record di nome Mohammed, dovrà rompere il maggior numero di noci di cocco, con una mano, in un minuto di tempo. Il record da battere è di 122 noci di cocco. Mohammed ha totalizzato 148 noci di cocco rotte battendo il record.

L’ospite della puntata: Aldo Montano

L’ospite della puntata de Lo Show dei Record è lo schermitore Aldo Montano, che dovrà da bendato tagliare a metà delle angurie. In 23 secondi Montano è riuscito a tagliare sei angurie. Lo schermitore ha però raggiunto un altro record, quello del maggior numero di generazioni della stessa famiglia a vincere una medaglia olimpica nella scherma.

Il prossimo concorrente è il fachiro Jaimes Oms che, mettendosi dei ganci negli occhi, solleverà un bottiglione di vino. Ma non solo, con uno spillo affilato si attraverserà la mano destra. Jaimes Oms dovrà inoltre raggiungere un altro record, camminando scalzo su dei coltelli per due minuti e mezzo. Oms impiega un minuto e cinque secondi raggiungendo il Guinness Word Record.

Lo Show dei Record 20 marzo – Il duo Stauberti

Il duo Stauberti dovrà eseguire più di cinque rotazioni seduti a terra tenendo in equilibrio sulla testa una pertica con una persona. Hanno effettuato in totale 7 rotazioni, e si tratta dunque di un Guinness word record.

Entra in studio a Lo Show dei Record Mr. Cherry, che dovrà raggiungere il record di maggior numero di palloncini d’acqua presi al volo ed esplosi con la bocca. Il record da superare era di 15 palloncini, e Mr Cherry ha totalizzato ben 20 palloncini scoppiati.

Harnaam Kaur

La prossima protagonista si chiama Harnaam Kaur, che a 24 anni e 282 giorni è diventata la donna più giovane al mondo con la barba. I giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenace annunciano che Harnaam Kaur è ancora detentrice del titolo, con una barba lunga 5 cm.