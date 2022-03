Stasera in tv lunedì 21 marzo 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 21 marzo 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, trasmissione condotta da Riccardo Iacona. Su Italia 1, la nuova edizione di Freedom – Oltre il confine, programma condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv lunedì 21 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Vostro onore con Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi. Matteo, trattenuto da Danti, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego. Sara comincia a sospettare di lui e di Vittorio (Stefano Accorsi). Quest’ultimo riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, il fratello di Diego. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo e decidono di fuggire all’estero. In commissariato, Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Si parla della “guerra fredda” tra Usa e Cina combattuta sui mercati mondiali. Le telecamere della trasmissione di Riccardo Iacona sono andate in Africa e in Sudamerica a vedere cosa succede quando arriva sul territorio il “modello cinese”. Inoltre, gli investimenti cinesi in Grecia e in Germania.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Un ricordo dello scrittore Antonio Tabucchi, scomparso a Lisbona il 25 marzo 2012, con le interviste più significative da lui rilasciate nel corso degli anni. Non mancano le testimonianze di altri cinque autori che lo hanno frequentato.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Con il passare dei giorni anche per i mezzi di informazione diventa sempre più complesso seguire i drammatici eventi che si stanno verificando in Ucraina. Con l’aiuto della redazione e in particolare degli inviati, Nicola Porro cerca di fare il punto della situazione, ipotizzando poi i possibili sviluppi.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality L’Isola dei famosi. L’edizione numero 16 del reality condotto da Ilary Blasi comincia stasera con lo sbarco dei 22 naufraghi sulle isole Cayos Cochinos. Tra loro Ilona Staller, Carmen Di Pietro, Lory Del Santo, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Antonio Zequila, Clemente Russo, Roberta Morise e i Cugini di Campagna

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Continua il viaggio di Roberto Giacobbo. Tra i servizi la storia di Azzurrina, figlia di Uguccione, feudatario del castello di Montebello di Torriana., morta da bambina. La leggenda vuole che il suo fantasma sia ancora nel castello. Si passa poi al Castello di Gradara (Pesaro Urbino), noto per Paolo e Francesca.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Dolly è arrivata a pesare circa 300 chili, accusa forti dolori e la sua pelle è molto tirata nella zona dell’addome. Nonostante tutti questi problemi legati alla sua grave obesità, la donna rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità.

I film di questa sera lunedì 21 marzo 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2013, di James Wan, The Conjuring – L’evocazione, con Vera Farmiga. Carolyn e Roger Perron si trasferiscono nella nuova casa, dove ben presto si verificano inquietanti apparizioni. In loro aiuto accorrono i coniugi Warren, esperti del paranormale.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Francis Lawrence, Constantine, con Keanu Reeves. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 2001, di Antoine Fuqua, Training day, con Denzel Washington, Ethan Hawke. Il giovane Jake deve fare coppia con l’esperto sergente Harris della narcotici di Los Angeles. Gli basta soltanto un giorno di lavoro per rendersi conto che il collega è un corrotto.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide di inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv lunedì 21 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Sian Heder, I segni del cuore, con Emilia Jones. Ruby si prodiga per i suoi famigliari in quanto è l’unica normoudente. Ma quando scopre di avere una grande passione per il canto, si ritroverà a dover compiere una difficile scelta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2005, di Jason Reitman, Thank you for smoking, con Aaron Ekhart. Il compito di Nick, portavoce della Big Tobacco, è difendere gli interessi della società convincendo la gente che il fumo non fa poi così male. Ma cosa dire al figlio dodicenne Joey?

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Doug Liman, Edge of tomorrow – Senza domani, con Tom Cruise. Una razza aliena attacca la Terra con l’intento di sterminare l’umanità. Il tenente Cage, che non ha mai partecipato a un combattimento, viene incaricato di una missione suicida.