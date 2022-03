Deal With It – Stai al gioco 2022, Gabriele Corsi torna con le nuove puntate dal 21 marzo sul canale Nove

Condividi su

Torna da lunedì 21 marzo alle 20.25 su canale Nove il programma televisivo Deal With It – Stai al gioco 2022, il game show condotto da Gabriele Corsi. Nuove tappe faranno da sfondo alle nuove puntate con protagoniste singolari candid camera, in città tra cui Roma, Napoli, Bologna e Milano.

Deal With It – Stai al gioco: le location

Il game show Deal With It, andrà onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 su canale Nove. Il conduttore televisivo Gabriele Corsi torna così a far divertire i telespettatori con sempre differenti candid camera. Nuove vittime saranno protagoniste di gag e scherzi ambientati in diverse location, tra cui una pasticceria a Napoli, un lido cittadino di Bari, un Caffè letterario di Roma, il FICO Eataly World, famoso parco di Bologna e un ipermercato di Milano.

Gabriele Corsi, accompagnato da ospiti vip, nel ruolo di complici, sceglierà una coppia di clienti di un locale pubblico. Ad uno dei due gli verrà proposto segretamente di partecipare a Deal With It – Stai al gioco, ottenendo così la possibilità di poter vincere la cifra del montepremi pari a 2000 euro. Il conduttore potrà inoltre suggerire le mosse, attraverso un auricolare, durante i cinque step su cui si costruirà il gioco. Ad ogni passo successivo il concorrente racimolerà una somma di denaro.

Sarà al quarto step che potrà decidere se portare al termine la sfida, puntando ai 2000 euro o fermarsi ai 1000 conquistati. Riuscirà a vincere il montepremi finale di Deal With It – Stai al gioco, solo se la vittima dello scherzo non si accorgerà di nulla, ne tanto meno abbandonerà il locale.

Le candid sono state realizzate nel rispetto della sicurezza dei partecipanti e seguendo le predisposizioni dei DPCM vigenti durante le registrazioni.

Chi sono gli ospiti vip

In questa nuova edizione di Deal With It 2022, Gabriele Corsi sarà accompagnato da diversi complici vip, tra cui Asia Argento, Pierluigi Pardo, Gianmarco Tognazzi, Stefania Orlando, Filippo Bisciglia, Francesco Panella, Nuzzo e Maria Di Biase, quest’ultima reduce dall’ultima edizione di Lol – Chi ride è fuori.

Si tratta della sesta edizione per il conduttore al timone di Deal With It – Stai al gioco. La prima è iniziata il 14 ottobre del 2019 con una share pari al 2,1%. Il dato più alto risale alla seconda edizione nell’agosto del 2020 con una share del 2,3%.

Deal With It è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. Le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma discovery+.