Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, dal 7 febbraio sul Nove. Conduce Gabriele Corsi

Condividi su

Sta per iniziare una nuova avventura per Gabriele Corsi, uno dei conduttori più eclettici della Tv. Dal 7 febbraio infatti, andrà in onda sul canale Nove alle ore 20.25, dal lunedì al venerdì, la versione italiana del game show “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo”.

Don’t forget the lyrics – le regole del gioco

Don’t forget the lyrics, ovvero “Non dimenticare le parole delle canzoni”, è un game show musicale, dove ad ogni puntata parteciperanno tre concorrenti, tra cui cantanti amatoriali e appassionati di musica. Lo scopo del gioco è di cantare le canzoni proprio come al Karaoke, ma con una particolarità. Ad un certo punto infatti, la musica si interromperà, e spariranno anche le canzoni del testo, portando così il concorrente a proseguire cercando di ricordare le parole esatte della canzone.

A Don’t forget the lyrics la protagonista sarà dunque la musica, dai grandi classici della storia di Sanremo e non solo. Un game show che coinvolgerà sia i concorrenti in gara che i telespettatori. La sfida sarà composta da tre manche, e gli sfidanti metteranno in palio un premio di 5.000 gettoni d’oro. I due concorrenti che riusciranno ad ottenere il punteggio più alto nelle prime due manche, passeranno al duello finale. Il vincitore diventerà il campione che si sfiderà il giorno dopo con nuovi concorrenti.

L’origine del game show

Don’t forget the lyrics è un programma nato negli Stati Uniti e trasmesso dalla Fox. Una rivisitazione italiana è stata trasmessa in Italia nel 2007/2008 con il nome Canta e vinci, condotto da Amadeus, e con la partecipazione dell’attore comico Checco Zalone. A distanza di anni dunque, il game show è pronto a ritornare sui nostri schermi, ma questa volta con un nuovo conduttore.

Gabriele Corsi, volto noto del piccolo schermo, è diventando uno dei conduttori di punta del canale NOVE. Dopo aver condotto Deal with it – Stai al gioco, e Il contadino cerca moglie, Corsi è pronto per una nuova avventura televisiva. Confermatosi nel tempo come un vero e proprio showman, a Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, accompagnerà i concorrenti durante la gara a suon di battute e risate, pronto a coinvolgere sia il pubblico presente in platea e sul palco, sia il pubblico da casa.

Il game show Don’t forget The Lyrics – Stai sul pezzo è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. I 20 episodi del programma sono disponibili sul Nove dal 7 febbraio e accessibili in streaming su Discovery+.