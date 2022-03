Battiti Live presenta MSC Crociere-Il viaggio della musica, 31 marzo: Fedez e Irama nel cast

Condividi su

Giovedì 31 marzo, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la prima puntata di Battiti Live-MSC Crociere. Il programma, all’esordio assoluto è uno spin-off di Battiti Live, che tornerà regolarmente in onda durante la prossima estate. La novità dello show rispetto alla versione classica è la location: non più in onda dalle piazze delle città pugliesi ma, bensì, da una nave da crociera.

Battiti Live-MSC Crociere 31 marzo, i conduttori

A condurre Battiti Live-MSC Crociere saranno ‘la iena‘ Nicolò De Devitiis ed Eleonoire Casalegno. Sul palco dello show, dunque, non vedremo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, storica coppia di conduttori di Battiti Live. I due, comunque, saranno stabilmente alla conduzione della versione classica del programma.

In Battiti Live-MSC Crociere, poi, è prevista la presenza di Mariasole Pollio, che sarà a bordo della nave per intervistare, nel backstage, gli artisti. Le puntate previste sono quattro, esattamente come le mete (tutte sul Mediterraneo) che toccherà la nave da crociera. La partenza, infatti, è prevista da Palermo, con la nave che toccherà poi le città di La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia.

Il cast della prima puntata

Come accade nella versione classica, comunque, anche in Battiti Live-MSC Crociere la grande protagonista sarà la musica italiana e internazionale . Tanti, infatti, gli artisti che si alterneranno sul palco itinerante.

Nel corso della prima puntata, infatti, saranno molti i cantanti famosi ad esibirsi. In primis è atteso Fedez, in questi giorni in convalescenza dopo l’operazione subita per rimuovere un tumore neuroendocrino al pancreas. Direttamente dal palco del Festival di Sanremo, poi, ritroveremo Sangiovanni, Achille Lauro, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista e Irama.

Nel primo appuntamento di Battiti Live-MSC Crociere, in onda giovedì 31 marzo, saliranno poi sul palco anche i Pinguini Tattici Nucleari, oltre che i The Kolors, i Gemelli Diversi e i Sophie and the Giants. Infine, i due conduttori presenteranno sul palco anche Kungs, Deddy, Berna, Follya, Topic, Federico Rossi e Gué Pequeno.

Battiti Live-MSC Crociere, il cast di tutte le puntate

Ma nel corso delle quattro puntate di Battiti Live-MSC Crociere ci saranno molti altri ospiti che saliranno sul palco della nave per esibirsi. In particolare, nel cast completo del programma ci sono Giusy Ferreri, Noemi, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Tommaso Paradiso, Mr Rain, Aka 7even e Tananai.

Ma, ancora, sono attesi anche Sottotono, Michele Bravi, Riki, Matteo Romano, Lum!x, Ofenbach, Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quilles, Alice Merton e Tecla.