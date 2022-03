Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, Green Book 13.4%, Ultima fermata 11%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022. Il film Green Book proposto da Rai 1 vince nel prime time. In calo Ultima Fermata condotto da Simona Ventura. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, il prime time

Su Rai 1 Green Book ha registrato 2.725.000 telespettatori con 13.4%.

Su Rai 2 Volevo fare la Rockstar 1.011.000 spettatori con 4.8%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.117.000 spettatori con 10.6%.

Su Canale 5 Ultima Fermata è visto da 1.892.000 persone con 11%.

Su Rete 4 Controcorrente-Prima serata 771.000 spettatori con 4.5%.

Su Italia 1 Le Iene spettatori con 9.9%.

Su La 7 Atlantide 635.000 telespettatori con 4.1%.

Su Tv8 Speravo de Morì Prima 469.000 con 1.9%; 460.000 con 2.2%.

Su NOVE Shooter è visto da 647.000 persone con 3.2%.

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia 616.000 con 2.6%. 616.000 con 2.6%.

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, la fascia preserale Blob al 4.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.235.000 -20.8%. L’Eredità 4.781.000 con 25.1%. Su Rai 2 Blue Bloods 543.000 con 3%. The Good Doctor 663.000 con 3%. Su Rai 3 TGR 2.408.000 con 11.9%. Blob 928.000 con 4.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.675.000 con 17.2%. Avanti un Altro 3.730.000 con 19.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 884.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 CSI Miami 707.000 spettatori con 3.4%.

Su Tv8 MasterChef 262.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Little Big Italy 273.000 con 1.5%. Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, l’access prime time Deal With It sfiora il 2%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.887.000 telespettatori con 19.9%. Su Rai 2 Tg2 Post 1.112.000 spettatori con 4.5%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.226.000 con 5.2%. Un Posto al Sole 1.662.000 con 6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.746.000 persone con 15.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.061.000 con 4.4%-1.102.000 con 4.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.544.000 spettatori con 6.3%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.796.000 con 7.3%. Su Tv8 Guess My Age 390.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 463.000 con 1.9%.

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, daytime mattutino

Agorà al 7.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.090.000-18.8%; 1.249.000- 17.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.859.000 con 15.9%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 662.000 con 8.6%- 1.107.000 con 9.9%.

Su Rai 3 Agorà 418.000-7.3% Agorà Extra 328.000-5.8%. Elisir 436.000 con 6.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 998.000-17.8%, 1.037.000-18.3%. Forum 1.595.000 con 17.6%.

Su Rete 4 Hazzard 172.000 spettatori con 3.1%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 746.000 persone con 5.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira 412.000 con 5.6%-635.000 con 5.3%.

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro Giorno al 16.4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 2.185.000-16.4%. La Vita in Diretta 2.126.000 con 16.3%.

Su Rai 2 Ore 14 635.000 con 4.4%. Detto Fatto 467.000 con 4.1%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 866.000– 7.5%. Geo 1.427.000-10.8%

Su Canale 5 Uomini e Donne 3.040.000-23.7%. Amici 2.132.000 -18.5%. Pomeriggio Cinque 1.634.000 -13.8%, 1.732.000 con 13.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 975.000 spettatori con 7%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 432.000 con 3.6%. The Goldbergs 312.000 con 2.7%.

Su La 7 Tagadà 499.000 con 4.1%. Tagadà #Focus 499.000 con 4.4%.

Ascolti Tv mercoledì 30 marzo 2022, seconda serata

Porta a Porta sotto il 9%

Su Rai 1 Porta a Porta 647.000 telespettatori con 8.8%.

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini 349.000 con 2.7%. Paradise 146.000 con 2.3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 535.000 spettatori con 6.6%.

Su Canale 5 Tg5 Notte 481.000 spettatori con 9.9%.

Su Rete 4 Mio Fratello è Figlio Unico è visto da 134.000 persone con 3.1%.

Su Italia 1 Miracle Workers 364.000 con 7.8%- 264.000 con 7.2%.