Che tempo che fa 3 aprile, ospiti e anticipazioni: in studio il Segretario Generale della NATO Stoltenberg

Che tempo che fa. A condurre ritroveremo, come sempre, Fabio Fazio. Con lui, in studio, anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, avrà il compito di curare gli spazi comici dello show. Domenica 3 aprile, dalle ore 20:00 su Rai Tre , andrà in onda una nuova puntata di. A condurre ritroveremo, come sempre,. Con lui, in studio, anche. Quest’ultima, in particolare, avrà il compito di curare gli spazi comici dello show.

Che tempo che fa 3 aprile, si parla della guerra in Ucraina

Così come accaduto nelle scorse puntate, anche l’appuntamento con Che tempo che fa del 3 aprile si aprirà con un approfondimento sulla guerra in Ucraina. A tal proposito, infatti, sarà presente il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, che con Fazio farà il punto sulla situazione attualmente presente nel paese dell’Est Europa.

In particolare, con il Ministro degli Esteri si parlerà dell’andamento dei trattati di pace tutt’ora in corso tra Russia e Ucraina. Le due delegazioni, infatti, negli scorsi giorni hanno avuto numerosi incontri che, però, non sono sembrati essere ancora risolutori. Nel corso dell’intervista, poi, probabilmente si parlerà anche della situazione relativa all’acquisto del gas russo. Il paese guidato da Vladimir Putin, infatti, negli scorsi giorni ha annunciato di accettare pagamenti solo in rubli.

In studio anche Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO

A Che Tempo tempo che fa del 3 aprile, poi, sarà presente in studio anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi. Con lui, il conduttore Fazio affronterà il problema legato ai tanti profughi creati dal conflitto in Ucraina.

Ma nel corso della puntata del 3 aprile di Che tempo che fa sarà presente anche Jens Stoltenberg, Segretario Generale della NATO. Con Stoltenberg, il conduttore Fabio Fazio parlerà delle iniziative che l’organizzazione intende prendere in merito al conflitto.

Che tempo che fa 3 aprile, Jovanotti presenterà il suo tour estivo

Che tempo che fa del 3 aprile, infine, sarà presente in studio Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il celebre cantautore, negli scorsi mesi presente sul palco del Jova Beach Tour. Nella puntata didel 3 aprile, infine, sarà presente in studio, in arte. Il celebre cantautore, negli scorsi mesi presente sul palco del Festival di Sanremo , sarà il protagonista di una lunga intervista nella quale presenterà al pubblico a casa il suo

Jovanotti, infatti, dal 2 luglio terrà una serie di concerti in alcune delle location più importanti del settore turistico estivo, come quella di Lignano Sabbiadoro e della Marina di Ravenna. Jovanotti, poi, si esibirà sulle note di I love you baby, nuova traccia del Disco del Sole, che dal primo di aprile comprende la pubblicazione di otto nuove canzoni (“Mediterraneo“) che seguono quelle de “La Primavera“.